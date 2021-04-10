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Хто отримає в Україні вакцини Pfizer та Coronavac

Ольга Денисяка

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Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, як буде розподілено перші партії вакцин Pfizer та Coronavac. Про це він заявив на зустрічі з журналістами, передає УП.

117 тисяч доз вакцини Pfizer, яку Україна чекає приблизно 14-15 квітня, розподілять між:

  1. громадянами у будинках для людей похилого віку (йдеться про жителів і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;
  2. працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.

215 тисяч доз вакцини Coronavac, яку вже привезли в Україну, розподілять між такими категоріями людей:

  1. людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;
  2. людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;
  3. олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;
  4.  поліцейськими.

Нагадаємо, напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна підписала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer. Він запевнив, що вже незабаром Україна отримає 10 млн доз вакцини Pfizer.

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Зазначимо, вакцинація проти коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення безкоштовно роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Станом на 7 квітня Covid-щеплення в Україні зробили 320 265 людям, лише двоє із них отримали необхідні дві дози вакцини. Максим Степанов заявляв, що не задоволений темпами вакцинації у державі.

Наприкінці березня в Україну відправили китайську вакцину CoronaVac, також нам обіцяють ще майже 1 млн доз вакцини Pfizer (США). Отримати її держава має вже у квітні. Останні дослідження показали, що вакцина Pfizer ефективна на 94%.

Нагадаємо, на закупівлю за кордоном вакцини від коронавірусу Україна витратила вже майже 1,6 млрд грн, а це 40% від виділених під це коштів.

Тим часом днями Максим Степанов заявив, що в українських лікарнях вже немає можливості облаштовувати нові ліжка з киснем для хворих на коронавірус. Медична система досягла свого максимуму.

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