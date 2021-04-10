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9 квітня в Україні зробили ще майже 20 тисяч щеплень від covid

Ольга Денисяка

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В Україні 9 квітня перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили 19 858 людям. Загалом перше щеплення вже отримали 372 997 людей та ще двоє отримали другу дозу. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Найбільше щеплень за добу зробили у Дніпропетровській області 2 330. Серед добових лідерів також Київщина (1 970), Львівщина (1 919) та Київ (1 850).

Натомість найменше вакцин учора, 9 квітня, вкололи у Черкаській (50), Миколаївській (269), Чернігівській (310) та Луганській (390) областях.

Від початку вакцинації найбільше доз використали у столиці 32 748. Серед лідерів також Дніпропетровщина (28 929), Львівщина (22 233) та Київщина (20 989). Найменше у Чернігівській області (6 966 щеплень).

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В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. За цей час в Україні вакциновано лише 320 263 особи, з них обидві дози вакцини отримали тільки 2 людини.

Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини. Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

22 березня в Україні стартував другий етап вакцинації, під час якого щеплення отримають сімейні лікарні, а також люди віком від 80 років.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. На Львівщині за понад місяць від коронавірусу вакцинували лише 10 113 осіб. Також в області вже почали готуватися до третього етапу вакцинації.

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