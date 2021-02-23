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В Україну прибула вакцина від коронавірусу

Ольга Денисяка

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Зранку 23 лютого вакцина виробника AstraZeneca прибула в Україну. Про це під час брифінгу 23 лютого повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Шурпяк, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, Львівська область отримає 42 тисячі доз вакцини виробника AstraZeneca.

«Область отримає 42 тисячі доз вакцини. На першому етапі щеплення отримає 21 тисяча осіб. Це – медики Covid-лікарень, «швидких», працівників лабораторій, які проводять Covid-тести, а також старші люди у геріатричних пансіонатах та інтернатах», – повідомила Ірина Шурпяк.

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Зазначимо, Міністерство охорони здоров’я 22 лютого зареєструвало вакцину Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Ефективність вакцини виробника AstraZeneca становить 82%

Нагадаємо, масову вакцинацію від коронавірусу в Україні планували розпочати в середині лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

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Фото: Facebook/Максим Степанов

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