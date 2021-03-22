В Україні стартує другий етап вакцинації від COVID. Хто отримає щеплення?

У вівторок, 22 березня, в Україні стартує другий етап вакцинації, під час якого щеплення отримають сімейні лікарні. Під час цієї хвилі планують також вакцинувати літніх людей віком від 80 років. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У рамках другого етапу вакцинації відбудеться імунізація сімейних лікарів. З прибуттям наступних партій вакцин до них приєднаються працівники соціальної сфери та системи громадського здоров’я, а також люди віком від 80 років. Протягом другого етапу вакцинації заплановано охопити максимальну кількість працівників первинної медичної допомоги, зокрема системи громадського здоров’я та соціальної сфери.

«В Україні розпочинається чергова ланка другого етапу вакцинації. До мобільних бригад долучають ще стаціонарні пункти щеплень – 565 одиниць. Етапи вакцинації, згідно з Дорожньою картою, можуть реалізовувати одночасно», – зазначив міністр.

У рамках другого етапу вакцинації планують розгорнути більше як 2,5 тисяч пунктів щеплення по території всієї країни. Вони розпочинатимуть роботу, коли будуть надходити нові партії вакцини.

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За словами очільника МОЗ, починаючи з 29-30 березня запланована вакцинація людей віком від 80 років, які попередньо записалися до листа очікування в додатку Дія, через контакт-центр МОЗ з питань COVID-19 або за допомогою сімейних лікарів, які формують відповідні списки.

Зазначимо, станом на сьогодні в Україні зроблено 111 025 щеплень. Зокрема на Львівщині вакцину від COVID отримали лише 5 тисяч людей.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19.

1 березня очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ, яким дозволено вакцинувати лідерів громадської думки залишками доз Covishield. На Львівщині громадські діячі, які хочуть вакцинуватися, мають заповнити спеціальну анкету.

Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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