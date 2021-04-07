У Львові вакцинували від коронавірусу ще 520 осіб

У середу, 7 квітня, у Львові 11 бригад імунізації вакцинували 520 осіб. Йдеться про медичних працівників, військовослужбовців, людей поважного віку, соціальних працівників, освітян та громадських діячів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як розповіли в Центрі здоров’я та медичної статистики Львова, сьогодні щеплення отримали: 50 медиків міських медичних закладів, 18 медиків обласних медичних закладів, 244 медики приватних медичних закладів, 125 осіб поважного віку (65+ та 80+), 14 військовослужбовців, 25 працівників соціальних служб, 41 освітянин, 1 громадський діяч, 1 маломобільна людина й 1 особа, що доглядає за нею.

Загалом перше щеплення від коронавірусу у Львові вже мають 10449 осіб (з них фахівці медичних закладів: 2007 – міських, 3283 – обласних та 3142 – приватних, а також 140 громадських діячів (лідерів думок), 1315 осіб поважного віку (65+ та 80+), 293 військовослужбовці, 44 представники галузі освіти, 223 соціальні працівники та 1 моломобільна людина й 1 особа, що доглядає за нею).

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Як відомо міністр охорони здоров’я України Максим Степанов запевнив, що невдовзі в Україні робитимуть 6 мільйонів covid-щеплень на місяць.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. За цей час в Україні вакциновано 320 263 особи, з них обидві дози вакцини отримали 2 особи.

Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини. Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

22 березня в Україні стартував другий етап вакцинації, під час якого щеплення отримають сімейні лікарні, а також люди віком від 80 років.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. На Львівщині за понад місяць від коронавірусу вакцинували лише 10 113 осіб. Також в області вже почали готуватися до третього етапу вакцинації.

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