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У МОЗ планують робити 6 мільйонів covid-щеплень на місяць

Ольга Денисяка

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Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що до кінця 2021 року вдасться вакцинувати від коронавірусу 70% українців. Для цього необхідно робити 6 мільйонів щеплень на місяць. Про це він заявив під час засідання Уряду.

«Проєкт Національного плану МОЗ  визначає мінімальну кількість щеплень, які може зробити українська медична система для охоплення 70% населення до кінця року. Це майже 6 млн щеплень на місяць або 270 тис. на добу, якщо кампанія триватиме без вихідних. Потужності української медичної системи готові до цього завдання», – цитує Степанова пресслужба МОЗ.

Міністр наголосив, що для виконання Національного плану вакцинації та вакцинування 70% населення МОЗ потребує додаткового фінансування. Степанов звернувся до Міністерство фінансів України про виділення додаткових коштів на закупівлю вакцин, сьогодні це приблизно 6,5 млрд гривень.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. За цей час в Україні вакциновано 320 263 особи, з них обидві дози вакцини отримали 2 особи.

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Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини. Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

22 березня в Україні стартував другий етап вакцинації, під час якого щеплення отримають сімейні лікарні, а також люди віком від 80 років.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. На Львівщині за понад місяць від коронавірусу вакцинували лише 10 113 осіб. Також в області вже почали готуватися до третього етапу вакцинації.

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