У ще трьох лікарнях Львівщини розгорнуть 260 додаткових ліжок

Через зростання кількості хворих на коронавірус та завантаженість ліжок у стаціонарах, які лікують хворих з COVID-19, на Львівщині розгорнуть 260 додаткових ліжок. Департамент охорони здоров’я ЛОДА звернувся до МОЗ з відповідним листом, щоб збільшити кількість ковідних закладів в області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
До переліку ковідних установ пропонують додати Золочівську центральну районну лікарню та Сколівську центральну лікарню. У кожній з них буде виділено по 80 місць для хворих з коронавірусом.
Зазначимо, що після включення у перелік медзаклади розпочнутбь контрактування з НСЗУ.
Окрім того, минулого тижня до переліку внесли Львівський обласний кардіологічний центр, де облаштовано 100 місць.
Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині підтвердили 1 121 випадок захворювання коронавірусом.
Ще 200 ковідних ліжок планують розгорнути у Винниківському госпіталі.
Станом на ранок 5 квітня лікарні Львова та області заповнені на 74%.
Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме щонайменше до 12 квітня. На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.
Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.
24 березня спецкомісія вирішила розгорнути у лікарнях Львова ще понад 1000 додаткових ліжкомісць для хворих.
Окрім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.
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Юлія Осим