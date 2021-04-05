У ще трьох лікарнях Львівщини розгорнуть 260 додаткових ліжок

Через зростання кількості хворих на коронавірус та завантаженість ліжок у стаціонарах, які лікують хворих з COVID-19, на Львівщині розгорнуть 260 додаткових ліжок. Департамент охорони здоров’я ЛОДА звернувся до МОЗ з відповідним листом, щоб збільшити кількість ковідних закладів в області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

До переліку ковідних установ пропонують додати Золочівську центральну районну лікарню та Сколівську центральну лікарню. У кожній з них буде виділено по 80 місць для хворих з коронавірусом.

Зазначимо, що після включення у перелік медзаклади розпочнутбь контрактування з НСЗУ.

Окрім того, минулого тижня до переліку внесли Львівський обласний кардіологічний центр, де облаштовано 100 місць.

Реклама партнерів

Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині підтвердили 1 121 випадок захворювання коронавірусом.

Ще 200 ковідних ліжок планують розгорнути у Винниківському госпіталі.

Станом на ранок 5 квітня лікарні Львова та області заповнені на 74%.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме щонайменше до 12 квітня. На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

24 березня спецкомісія вирішила розгорнути у лікарнях Львова ще понад 1000 додаткових ліжкомісць для хворих.

Окрім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook