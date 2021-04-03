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На Львівщині за добу госпіталізували рекордну кількість пацієнтів із COVID

Вероніка Рой

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Протягом п’ятниці, 2 квітня, у стаціонари Львівщини, відведених для хворих на коронавірус, госпіталізували 351 людину. Загалом завантаженість лікарень становить майже 71%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Минулої доби на Львівщині виявили 1538 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 642 людини, ще 16 осіб померли

За попередню добу із діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 351 людину. Це є найбільший показник від початку пандемії. Ще 2358 людей скерували на самоізоляцію.

Наразі в лікарнях перебуває 3256 осіб, а завантаженість ліжкової мережі обласних лікарень становить 70,86%.  В реанімаціях перебуває 245 людей, з них на апаратах ШВЛ – 74.

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Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:

  • у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 486
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 362
  • у 8 міській лікарні – 268
  • у Центрі легеневого здоров’я – 252
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 213
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 205
  • у Стрийській міській лікарні – 190
  • у 1 міській лікарні – 155
  • у Стебницькій міській лікарні – 149
  • у 5 міській лікарні – 100
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ  «Укрзалізниця» – 98
  • у Рудківській лікарні – 96
  • у Жидачівській центральній районній лікарні – 89
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні – 81
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 80
  • у Пустомитівській центральній районній лікарні – 71
  • у Сокальській центральній районній лікарні – 63
  • у Буській центральній районній лікарні – 60
  • у Самбірській центральній районній лікарні – 50
  • у Львівській обласній клінічній лікарні – 48
  • у Жовківській центральній районній лікарні – 48
  • у 1-му пологовому будинку – 39
  • у Старосамбірській центральній районній лікарні – 30
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 23.

Нагадаємо, днями біля лікарні у Львові утворилась черга зі «швидких», які привезли на госпіталізацію хворих на коронавірус.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

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