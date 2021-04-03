На Львівщині за добу госпіталізували рекордну кількість пацієнтів із COVID

Протягом п’ятниці, 2 квітня, у стаціонари Львівщини, відведених для хворих на коронавірус, госпіталізували 351 людину. Загалом завантаженість лікарень становить майже 71%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Минулої доби на Львівщині виявили 1538 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 642 людини, ще 16 осіб померли

За попередню добу із діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 351 людину. Це є найбільший показник від початку пандемії. Ще 2358 людей скерували на самоізоляцію.

Наразі в лікарнях перебуває 3256 осіб, а завантаженість ліжкової мережі обласних лікарень становить 70,86%. В реанімаціях перебуває 245 людей, з них на апаратах ШВЛ – 74.

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Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:

у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 486

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 362

у 8 міській лікарні – 268

у Центрі легеневого здоров’я – 252

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 213

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 205

у Стрийській міській лікарні – 190

у 1 міській лікарні – 155

у Стебницькій міській лікарні – 149

у 5 міській лікарні – 100

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 98

у Рудківській лікарні – 96

у Жидачівській центральній районній лікарні – 89

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 81

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 80

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 71

у Сокальській центральній районній лікарні – 63

у Буській центральній районній лікарні – 60

у Самбірській центральній районній лікарні – 50

у Львівській обласній клінічній лікарні – 48

у Жовківській центральній районній лікарні – 48

у 1-му пологовому будинку – 39

у Старосамбірській центральній районній лікарні – 30

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 23.

Нагадаємо, днями біля лікарні у Львові утворилась черга зі «швидких», які привезли на госпіталізацію хворих на коронавірус.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

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