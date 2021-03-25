Ляшко одужав від коронавірусу

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який захворів на коронавірус після вакцинації, одужав та повернувся до роботи. Про це він написав на власній сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Друзі, одужав та повернувся до роботи. Як і прогнозував, перебіг хвороби був легкий, без ускладнень», – написав Ляшко.

За його словами, він перебував на лікарняному до відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. У такому випадку, за словами головного санлікаря, здавати повторно ПЛР-тест не потрібно.

Ляшко також додав, що навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, все одно хвороба протікає легше.

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Як писав Львівський портал, гловний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів на коронавірус на 13 день після отримання першої дози вакцини від коронавірусу.

Він запевняв, що завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19.

1 березня очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ, яким дозволено вакцинувати лідерів громадської думки залишками доз Covishield. На Львівщині громадські діячі, які хочуть вакцинуватися, мають заповнити спеціальну анкету.

Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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