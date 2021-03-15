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Ляшко захворів на covid на 13 день після щеплення

Ольга Денисяка

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко перебуває на лікарняному, оскільки у нього діагностували коронавірус. Посадовець захворів на 13 день після отримання першої дози вакцини від коронавірусу. Про це сам Ляшко написав у Facebook, передає Львівський портал.

«Отримав позитивний ПЛР на ковід. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням. У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада відміняється»,– написав Ляшко.

За його словами, він впевнений, що завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром він зможе повернутися до роботи.

Як повідомляв Львівський портал, міністр охорони здоров’я Максим Степанов та президент України Володимир Зеленський також публічно провакцинувався від коронавірусу.

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У МОЗ заявляли, що у такий спосіб хочуть популяризувати вакцинацію серед населення.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Раніше глава МОЗ був незадовлений темпами вакцинації в Україні.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Згодом в області відкрили реєстрацію на COVID-щеплення для лідерів громадської думки. Станом на 13 березня на вакцинацію зголосилися 260 осіб.

Додамо, з початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 вже 53,155 українців щепилися першою дозою.

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