Рішення щодо роботи транспорту в «червоних» зонах тепер прийматиме місцева влада

Уряд передав місцевій владі повноваження самостійно вирішувати, чи обмежувати рух залізничного та автотранспорту у «червоній» зоні. Раніше серед обов’язкових обмежень Кабмін вказував заборону на регулярні та нерегулярні перевезення. Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Львівський портал.

Тепер регіональні комісії з питань ТЕБ та НС будуть вирішувати, чи запроваджувати обмеження для транспорту. За її рішенням заборонятимуться регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.

Винятки, на які не діятиме рішення комісії:

транзитні перевезення;

перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5 людей без урахування дітей до 14 років;

перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, закладів, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 2 дні органи Нацполіції;

перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.

Крім того, окремим рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС буде заборонятися посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, крім спеціальних залізничних рейсів.

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Зазначимо, станом на понеділок, 22 березня, в Україні 7 областей та столиця Київ потрапили до «червоної» зони за показниками поширення коронавірусу. Загалом в Україні 1 554 256 підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу, 21 березня, виявили 7 893 нових хворих.

Як писав Львівський портал, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою повному карантину є нарощення темпів вакцинації.

Тим часом науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

Зараз до апаратів ШВЛ під’єднана рекордна кількість хворих за весь час пандемії в Україні.

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