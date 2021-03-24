«Червона» зона на Львівщині: кого та як штрафуватимуть за відсутність маски на вулиці

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що штрафи за відсутність маски на вулиці у «червоній» зоні загрожують порушникам, які не реагуватимуть на зауваження правоохоронців. Про це пише УП.

На сьогодні патрулі постійно на вулиці та стежать за дотриманням порядку, відтак, у містах, що ввійшли до «червоної» зони, правоохоронці робитимуть зауваження громадянам без масок.

«Робота правоохоронців матиме, насамперед, профілактичну та роз‘яснювальну місію. Безумовно, першочерговим завданням буде донести до людей, чому дотримуватися маскового режиму – надзвичайно важливо як для власної безпеки, так і безпеки здоров‘я і життя оточуючих. Усі повинні усвідомлювати власну відповідальність», – пояснив заступник директора департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало.

Натомість на злісних порушників, які не будуть погоджуватися надіти маску, виноситимуть на місці постанову про штраф у 170 гривень, або протокол про штраф у 17 тисяч, якщо порушення зафіксовано в громадському транспорті або державній установі.

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Нагадаємо, що Кабінет Міністрів заборонив ходити у парках та на вулицях без захисних масок у «червоній» зоні поширення коронавірусу.

Від завтра, 25 березня, на Львівщині, які опинилася у «червоній» зоні, діятимуть посилені каратнинні обмеження.

На Сьогодні в Україні вісім областей — Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська, Львівська — та місто Київ увійшли у «червону» зону.

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