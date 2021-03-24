Висадка та посадка пасажирів на Львівщині залишаються без обмежень, – Укрзалізниця

Укрзалізниця не обмежуватиме висадку та посадку пасажирів у Львівській області щонайменше до 30 березня включно. Однак, через входження регіону у «червону зону» у потягах та на вокзалах залишається посилений контроль. Про це повідомляють у пресслужбі УЗ, передає Львівський портал.

Рішення щодо необхідності обмеження залізничних перевезень буде прийнято комісією залежно від захворюваності в регіоні упродовж тижня.

«Укрзалізниця вітає рішення, яке дозволить Львову залишатися контрольованим логістичним хабом для регіонів, пересування якими наразі обмежено. Укрзалізниця разом з МІУ та МОЗ уважно стежить за ситуацією і готується до відновлення рейсів у регіони з позитивною динамікою боротьби з пандемією», – йдеться у повідомленні.

УЗ звертається до пасажирів з проханням дотримуватися правил індивідуального захисту та обов’язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників Укрзалізниці.

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Нагадаємо, Львівщина переходить у «червону зону».

За останню добу в області підтвердили 939 нових випадків коронавірусу.

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