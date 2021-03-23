У «червоних» зонах заборонили ходити по парках та вулицях без масок

Кабінет міністрів заборонив ходити на територіях загального користування у «червоних» зонах без захисних масок. Про це йдеться у постанові Кабміну від 22 березня, передає Львівський портал.

В одному із пунктів постанови уряду йдеться про те, що у «червоних» зонах поширення коронавірусу забороняється «перебування на територіях загального користування без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно».

Зазначимо, що згідно з законом України про благоустрій, до територій загального користування належать:

парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

пам’ятки культурної та історичної спадщини;

майдани, площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляжі;

кладовища;

інші території загального користування;

Як писав Львівський портал, під час минулорічного весняного локдауну закривали парки, сквери і дитмайданчики, а згодом заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що заборону на прогулянки парками вводили задля психологічного впливу на українців

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Нагадаємо, штрафи за порушення карантину, в тому числі й неносіння масок, Верховна Рада ввела ще 17 березня. Максимальний його розмір становив 17 000 грн.

Згідно з процедурою поліцейський складає адмінпротокол на порушника карантину і скеровує всі матеріали до суду. І лише він визначає, чи штрафувати особу, чи ні.

Зазначимо, з вівторка, 23 березня, Львівська область за показниками Міністерства охорони здоров’я перейшла в так звану «червону зону» епідеміологічної небезпеки.

Раніше Львівська область перебувала у «помаранчевій зоні». Проте через погіршення епідситуації обласна та міська влада попереджала, що незабаром Львівщина перейде до «червоної зони» карантину.

Аби попередити збільшення кількості хворих на COVID, у Львові та області посилили карантин, який фактично передбачає обмеження «червоної зони». Зокрема, у Львові жорсткий карантин діятиме щонайменше до 4 квітня, а в області – до 6 квітня.

Зауважимо, серед обмежень «червоної зони» – заборона на регулярні та нерегулярні перевезення. Проте нещодавно уряд передав місцевій владі повноваження самостійно вирішувати, чи обмежувати рух залізничного та автотранспорту у «червоній зоні»

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