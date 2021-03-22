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В України є труднощі з поставками вакцин проти COVID, – Степанов

Вероніка Рой

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З поставками вакцин проти COVID-19 в Україну є труднощі, і вони є не тільки в Україні. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 22 березня, передає УП.

За його словами, це відбувається тому, що потужностей фармвиробників, які виготовляють препарати, не вистачає.

«МОЗ продовжує планову діяльність в напрямку отримання додаткових партій вакцин, згідно із заключеними контактами, які є у МОЗ, і згідно з глобальною ініціативою COVAX, до якої приєднана Україна. Виникають певні труднощі щодо отримання цих партій вакцин. Ці труднощі виникають не тільки в Україні, це відбувається по всьому світу», – зізнався Степанов.

Наразі Україна очікує до кінця березня на поставки 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу Covishield (AstraZeneca/Oxford) та 700 тис. доз вакцини Sinovac, у квітні – поставки 600-700 тис. доз від ініціативи COVAX та на 1,2 млн доз вакцини Sinovac.

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Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. 22 березня в Україні стартував другий етап вакцинації, під час якого щеплення отримають сімейні лікарні.

Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19.

Зазначимо, станом на сьогодні в Україні зроблено 111 025 щеплень. Зокрема на Львівщині вакцину від COVID отримали лише 5 тисяч людей.

1 березня очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ, яким дозволено вакцинувати лідерів громадської думки залишками доз Covishield. На Львівщині громадські діячі, які хочуть вакцинуватися, мають заповнити спеціальну анкету.

Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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