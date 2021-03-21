На Львівщині від COVID вакцинували майже 5 тисяч людей

Протягом суботи, 20 березня, в Україні 3 968 людей щеплено проти COVID-19. Зокрема на Львівщині провакциновано 150 осіб. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, загалом в Україні від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 108 310 людей. З них отримали 1 дозу – 108 309 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

На Львівщині протягом 20 березня вакцинували 150 людей, але загалом щеплення вже отримали 4 998 осіб.

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Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19.

1 березня очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ, яким дозволено вакцинувати лідерів громадської думки залишками доз Covishield. На Львівщині громадські діячі, які хочуть вакцинуватися, мають заповнити спеціальну анкету.

Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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