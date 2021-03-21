На Львівщині виявили ще 1117 хворих на коронавірус

Станом на ранок неділі, 21 березня, на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили 93 537 особам. За минулу добу виявили ще 1117 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 2 124 дослідження на коронавірус, з них 1 117 виявилися позитивними.

За увесь час COVID-19 підтвердили у 93 537 осіб. Від ускладнень інфекції померло 2 482 людей (+ 8 за минулу добу). Натомість одужали від коронавірусної інфекції 75 031 особа (+259 за минулу добу).

Зазначимо, у Львові та області фіксують стрімкий ріст захворюваності на коронавірус. Фактично, за даними ЛОДА, кожен другий ПЛР-тест на коронавірус є позитивним.

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Через ріст захворюваності на COVID з п’ятниці, 19 березня,у Львові ввели жорсткий карантин. Триватиме він щонайменше тиждень, до 28 березня. Також посилити карантинні обмеження рекомендували на території усієї області.

У зв’язку зі погіршенням ситуації із Covid у Львові розгорнуть додаткові шпиталі на 700 ліжок, а в лікарнях на території області облаштують ще 600 ліжок. До 1 квітня Центр легеневого здоров’я розгорне ще 150 COVID-ліжок.

Через стрімке збільшення госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid 17 березня почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові.

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