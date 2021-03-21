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На Львівщині виявили ще 1117 хворих на коронавірус

Вероніка Рой

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Станом на ранок неділі, 21 березня, на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили 93 537 особам. За минулу добу виявили ще 1117 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 2 124 дослідження на коронавірус, з них 1 117 виявилися позитивними.

За увесь час COVID-19 підтвердили у 93 537 осіб. Від ускладнень інфекції померло 2 482 людей (+ 8 за минулу добу). Натомість одужали від коронавірусної інфекції 75 031 особа (+259 за минулу добу).

Зазначимо, у Львові та області фіксують стрімкий ріст захворюваності на коронавірус. Фактично, за даними ЛОДА, кожен другий ПЛР-тест на коронавірус є позитивним.

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Через ріст захворюваності на COVID з п’ятниці, 19 березня,у  Львові ввели жорсткий карантин. Триватиме він щонайменше тиждень, до 28 березня. Також посилити карантинні обмеження рекомендували на території усієї області.

У зв’язку зі погіршенням ситуації із Covid у Львові розгорнуть додаткові шпиталі на 700 ліжок, а в лікарнях на території області облаштують ще 600 ліжок. До 1 квітня Центр легеневого здоров’я розгорне ще 150 COVID-ліжок. 

Через стрімке збільшення госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid 17 березня почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові.

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