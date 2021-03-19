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За добу в Україні вакцинували 11 тисяч людей

Ольга Денисяка

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За минулу добу, 18 березня, в Україні першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 10 959 людей. Загалом із початку кампанії з вакцинації перше щеплення зробили 92 713 людям, друге – одній. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За 18 березня зробили на 1 127 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 210 мобільних бригад з імунізації.

Найбільше щеплень за добу зробили у Києві — 890. Також серед лідерів Херсонська (770), Закарпатська (700) та Тернопільська (650) області.

На Львівщині зробили 610 щеплень, а загалом в області вже вакцинували 4058 людей.

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Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 280 щеплень;
  • Волинська область – 410 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 580 щеплень;
  • Донецька область –  щеплень;
  • Житомирська область – 110 щеплень;
  • Закарпатська область – 700 щеплень;
  • Запорізька область – 250 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 569 щеплень;
  • Київська область – 640 щеплень;
  • Кіровоградська область – 260 щеплень;
  • Луганська область – 450 щеплень;
  • Львівська область – 610 щеплень;
  • м. Київ – 890 щеплень;
  • Миколаївська область – 330 щеплень;
  • Одеська область – 330 щеплень;
  • Полтавська область – 440 щеплень;
  • Рівненська область – 250 щеплень;
  • Сумська область – 350 щеплень;
  • Тернопільська область – 650 щеплень;
  • Харківська область – 300 щеплень;
  • Херсонська область – 770 щеплень;
  • Хмельницька область – 260 щеплень;
  • Чернівецька область – 200 щеплень;
  • Чернігівська область – 250 щеплень;
  • Черкаська область – 500 щеплень.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Раніше глава МОЗ був незадовлений темпами вакцинації в Україні.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Згодом в області відкрили реєстрацію на COVID-щеплення для лідерів громадської думки. Станом на 13 березня на вакцинацію зголосилися 260 осіб.

Нещодавно у Львівській ОДА заявили, що звернуться до МОЗу з проханням виплачувати медпрацівникам, які погодяться зробити щеплення, надбавки до 300%.

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