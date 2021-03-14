За три доби на Львівщині надійшло понад 260 заявок на вакцинацію: хто зголосився

За три дні, з 10 по 13 березня центр громадського здоров’я на Львівщині отримав понад 260 заявок на вакцинацію залишковими дозами через реєстраційну форму для лідерів громадської думки. Про це Львівському порталу повідомили пресслужбі Центру.

Серед тих, хто зголосився отримати щеплення від коронавірусу:

43 журналісти;

26 політичних діячів;

25 медиків ЗОЗ недержавної форми власності;

22 освітян;

20 фахівців сфери ІТ;

7 учасників бойових дій,

а також 117 свідомих осіб з різних сфер діяльності, які готові власним прикладом популяризувати вакцинацію.

За останню добу в Україні вакцинували 3 596 осіб. З них 80 – на Львівщині. Від початку кампанії вже щеплено від Covid-19 51 137 осіб.

Зазначимо, що з понеділка, 15 березня, у Львові та області почнуть роботу 9 мобільних бригад, які при наявності залишкових доз запрошуватимуть зареєстрованих на вакцинацію.

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