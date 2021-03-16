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У ЛОДА хочуть виплачувати медикам, які вакцинуються, надбавки до 300%

Ольга Денисяка

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Якщо медики будуть масово відмовлятись від вакцинації, у Львівській ОДА звернуться до МОЗу з проханням виплачувати медпрацівникам, які погодяться зробити щеплення, надбавки до 300%. Про це під час брифінгу 16 березня заявив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко, передає кореспондент Львівського порталу.

Вакцинація на Львівщині стартувала ще 25 лютого, за цей час перше щеплення від коронавірусу отримали 2238 медиків, які працюють з хворими на коронавірус. Наразі є медзаклади, де щеплення погодились зробити менше половини працівників.

«Провакциновано 60% працівників ковідних лікарень, зараз проводяться роз’яснювальна робота з працівниками лікарень, де щеплення зробили менше половини медиків. Ми будемо пробувати адміністративно впливати на цей процес. Якщо відмови набудуть широкого масштабу, ми будемо рекомендувати МОЗу розглянути можливість преміювання плюс 300 ( ред.,– відсотків) таких медиків», – заявив Собко.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Раніше глава МОЗ був незадовлений темпами вакцинації в Україні.

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Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Згодом в області відкрили реєстрацію на COVID-щеплення для лідерів громадської думки. Станом на 13 березня на вакцинацію зголосилися 260 осіб.

Додамо, з початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 вже 53,155 українців щепилися першою дозою.

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