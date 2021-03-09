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«Червона» карантинна зона загрожує дев’ятьом областям. Серед них – Львівщина

Наталя Дуляба

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В Україні більшає важкохворих на коронавірус. Найвищий рівень епідбезпеки, червоний, вже встановили у чотирьох областях, втім до «червоної» карантинної зони можуть потрапити ще дев’ять областей, в тому числі й Львівщина. Про це під час селекторної наради з президентом у вівторок, 9 березня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає пресслужба глави держави.

«В Україні продовжує працювати адаптивний карантин. В областях зі значним поширенням коронавірусної хвороби запроваджений червоний рівень. Це Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська й Житомирська області. Також майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня», – сказав Денис Шмигаль.

Так, станом на 9 березня до «помаранчевої» зони увійшли такі області: Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Київська, Сумська, Миколаївська, Запорізька і Донецька.

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Зазначимо, що Львівська область опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні ще 4 березня, а це говорить про ускладнення ситуації з Covid-19. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який, власне, й передбачає повний локдаун.

Прем’єр-міністр також наголосив, що протягом минулого тижня в Україні зросла госпіталізаціях хворих на Covid – майже 21 000 пацієнтів проти 17 600, а також кількість зайнятих ліжок у реанімаціях – з 1500 до 2000. За його словами, це говорить про збільшення важкохворих на коронавірус.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою новому локдауну є нарощення темпів вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари.

Нещодавно й у Львівській ОДА вже натякали на можливе посилення карантину через те, що в області суттєво побільшало хворих на коронавірус.

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