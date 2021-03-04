Львівщина переходить у «помаранчеву» зону

Міністерство охорони здоров’я оновило епідемічний поділ областей на карантинні зони. У «червоній зоні» залишаються три області, ще дев’ять, у тому числі і Львівщина, – у «помаранчевій». Про це свідчать дані МОЗ станом на 4 березня.
У «червоній зоні» опинилися: Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
У «помаранчеву» зону потрапили Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області.
Решта областей опинилися у «жовтій» зоні: Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.
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Зазначимо, помаранчевий рівень встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Він не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня.
Діятиме «помаранчевий» рівень епіднебезпеки на Львівщині з понеділка, 8 березня. Раніше область перебувала у «жовтій» зоні.
Нагадаємо, з 24 лютого в Україні відновили адаптивний карантин.
Зазначимо, на Львівщині зростає захворюваність на коронавірус. За останні три доби кількість нових випадків зросла до 590, 403 та 349.
Ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.
Також в області збільшилась частка важкохворих на Covid дітей.
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Вероніка Рой