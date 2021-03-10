Садовий заявив про критичну ситуацію з ліжками для хворих на коронавірус у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про критичну ситуацію в лікарнях з ліжками для хворих на коронавірус. Тому у Львові проаналізують п’ять міських поліклінік і визначать ті, де можна тимчасово облаштувати госпіталі для хворих, повідомляє Zaxid.Net

На засіданні сесії 11 березня депутати розглянуть ухвалу про створення міської комісії, яка має визначити міські поліклініки, які б можна було перепрофілювати під тимчасові госпіталі.

«Якщо ми не будемо приймати ургентні рішення, то нас чекає непроста ситуація щодо наявності вільних ліжок. Тому ми підготували ухвалу про відповідну міську комісію, яка має дослідити всі п’ять великих поліклінік міста з точки зору готовності їх до можливого перепрофілювання з денного стаціонару на тимчасові шпиталі», – повідомив Андрій Садовий під час засідання колегії Львівської міської ради 10 березня.

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За словами керівниці юридичного департаменту ЛМР Гелени Пайонкевич, керувати такою комісією буде в.о. заступника міського голови з гуманітарних питань Андрій Москаленко. Також у склад включать голову профільної депутатської комісії Валерія Веремчука, представника департаменту ЖКГ, юридичного департаменту і представників медзакладів.

«Після того, коли комісія обстежить всі приміщення, вона зробить висновки про відповідність вимогам та можливості функціонування там тимчасових шпиталів», – уточнила Гелена Пайонкевич.

За словами Андрія Садового, у наразі Львові є запас ліжок для хворих на коронавірус, але їх не вистачить надовго.

«Ситуація з кількістю ліжок, при тому що ми маємо резерв 1300, а заповнення вже дійшло до 500, критична. Якщо такі темпи будуть, ми за два тижні не будемо мати, де класти хворих», – сказав Садовий.

8 березня Львівський портал повідомляв, що лікарні Львівщини на 45% заповнені хворими на COVID.

Нагадаємо, впродовж 6 березня у Львівській області зафіксували 601 новий випадок коронавірусу. Водночас 319 людей одужали, ще 9 – померли.

Зазначимо, через збільшення кількості хворих у Львівській ОДА натякнули на повернення до суворішого карантину. Там заявили, що зараз епідситуація в області відповідає показникам, які були в кінці жовтня 2020 року, тобто напередодні запровадження карантину вихідного дня.

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