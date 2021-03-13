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Школи Львова переходять на дистанційне навчання, – Садовий

Юлія Осим

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З вівторка, 16 березня, середні школи у Львові переходять на дистанційне навчання. Відповідне рішення має затвердити комісія з надзвичайних ситуацій у понеділок, заявив міський голова Андрій Садовий у Facebook.

Дистанційно навчатимуться учні 5-11 класів. Натомість вчителі повинні у понеділок підготувати процес переходу на даний тип навчання, зазначив мер Львова.

«З вівторка, 16 березня, учні 5-11 класів у Львові переходять на дистанційне навчання. Відповідне рішення буде запропоновано на розгляд комісії з надзвичайних ситуацій у понеділок. Вчителям пропоную використати цей день для організації цього процесу. Це компроміс, який ми намагаємось знайти у боротьбі з вірусом. Молодші класи залишаться у школі, бо часто батьки не мають з ким залишити дитину. І не варто у такий складний час робити людям ще більше проблем», – зазначив Андрій Садовий.

Він наголосив, що упродовж останніх днів у Львові спостерігається погана динаміка щодо поширення коронавірусної інфекції. Тому, щоб обірвати ланцюг захворювання, у місті посилюють карантинні обмеження, зокрема, учні навчатимуться дистанційно.

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Нагадаємо, за останню добу на Львівщині підтвердили 879 нових випадків інфікування Covid-19, половина з яких – це мешканці Львова.

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