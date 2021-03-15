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Львів переносить спортивні заходи через Covid

Наталя Дуляба

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У Львові переносять всі спортивні заходи, які мали відбутися у приміщенні. Причиною цьому стала невтішна ситуація з Covid-19. Відповідне рішення у понеділок, 15 березня, прийняла міська комісія ТЕБ і НС, передає Львівський портал.

Всі спортивні змагання, які мали б відбутися найближчим часом у закритих приміщеннях, у Львові перенесуть на іншу дату або ж проводитимуть просто неба.

Як відзначив міський голова Андрій Садовий, будь-які спортивні заходи на вулиці ніхто не заборонятиме, проте всіх їхніх учасників закликають дотримуватися всіх карантинних обмежень.

Нагадаємо, станом на 15 березня у Львові на 30% зросла захворюваність на коронавірус. Зараз у лікарнях лежать майже пів тисячі пацієнтів, тоді як загалом для таких хворих поки є 1300 ліжок. До початку квітня у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари. На це витратять 18 млн грн. 

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Лікарні Львівської області зараз заповнені майже на 57%. Із таким показником область – на порозі «червоної» карантинної зони, яка несе за собою низку жорстких обмежень. Про те, що область от-от перейде у «червону» зону вже заявив і очільник МОЗ Максим Степанов. Про те, яких обмежень чекати від «червної зони», читайте за посиланням.

Додамо також, що з 16 березня учні 5-11 класів у Львові переходять на дистаційне навчання, аби розірвати ланцюжок поширення Covid.

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