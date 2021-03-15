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Стаціонари Львівщини заповнені пацієнтами з COVID на майже 57%

Юлія Осим

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За минулу добу у медзаклади Львівщини з підтвердженим коронавірусом госпіталізували 90 осіб. На самоізоляцію скеровано 770 хворих. На сьогодні показник заповненості стаіонарів стрімко наближається до 60 %, що означатиме введення в області “червоної зони”. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У реанімації перебуває 180 пацієнтів з коронавірусом, з них 49 осіб підключені до апаратів ШВЛ. Загалом станом на 15 березня госпіталізовано 2 238 людей (56,59 %). З них у:

  • Львівській обласній інфекційній лікарні – 220;
  • Центрі легеневого здоров’я – 190;
  • Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 228;
  • Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 24;
  • ЛОКЛ – 46;
  • ЛШМД – 274,;
  • 1-й МКЛ – 95;
  • 5-й МКЛ – 81;
  • 8-й МКЛ – 144;
  • 1-му пологовому будинку – 28;
  • Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 23;
  • Стрийській міській лікарні – 133;
  • Стебницькій міській лікарні – 120;
  • Рудківській лікарні – 87;
  • Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 150;
  • Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 53;
  • Сокальській ЦРЛ – 40;
  • Жовківській ЦРЛ – 29;
  • Жидачівській ЦРЛ – 66;
  • Самбірській ЦРЛ – 49;
  • Буській ЦРЛ – 27;
  • Пустомитівській ЦРЛ – 64;
  • Перемишлянській ЦРЛ – 51;
  • Старосамбірській ЦРЛ – 16.

За останню добу на Львівщині коронавірусну інфекцію виявили у 552 осіб.

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