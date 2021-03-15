Стаціонари Львівщини заповнені пацієнтами з COVID на майже 57%

За минулу добу у медзаклади Львівщини з підтвердженим коронавірусом госпіталізували 90 осіб. На самоізоляцію скеровано 770 хворих. На сьогодні показник заповненості стаіонарів стрімко наближається до 60 %, що означатиме введення в області “червоної зони”. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У реанімації перебуває 180 пацієнтів з коронавірусом, з них 49 осіб підключені до апаратів ШВЛ. Загалом станом на 15 березня госпіталізовано 2 238 людей (56,59 %). З них у:

Львівській обласній інфекційній лікарні – 220;

Центрі легеневого здоров’я – 190;

Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 228;

Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 24;

ЛОКЛ – 46;

ЛШМД – 274,;

1-й МКЛ – 95;

5-й МКЛ – 81;

8-й МКЛ – 144;

1-му пологовому будинку – 28;

Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 23;

Стрийській міській лікарні – 133;

Стебницькій міській лікарні – 120;

Рудківській лікарні – 87;

Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 150;

Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 53;

Сокальській ЦРЛ – 40;

Жовківській ЦРЛ – 29;

Жидачівській ЦРЛ – 66;

Самбірській ЦРЛ – 49;

Буській ЦРЛ – 27;

Пустомитівській ЦРЛ – 64;

Перемишлянській ЦРЛ – 51;

Старосамбірській ЦРЛ – 16.

За останню добу на Львівщині коронавірусну інфекцію виявили у 552 осіб.

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