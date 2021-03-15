Стаціонари Львівщини заповнені пацієнтами з COVID на майже 57%

За минулу добу у медзаклади Львівщини з підтвердженим коронавірусом госпіталізували 90 осіб. На самоізоляцію скеровано 770 хворих. На сьогодні показник заповненості стаіонарів стрімко наближається до 60 %, що означатиме введення в області “червоної зони”. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
У реанімації перебуває 180 пацієнтів з коронавірусом, з них 49 осіб підключені до апаратів ШВЛ. Загалом станом на 15 березня госпіталізовано 2 238 людей (56,59 %). З них у:
- Львівській обласній інфекційній лікарні – 220;
- Центрі легеневого здоров’я – 190;
- Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 228;
- Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 24;
- ЛОКЛ – 46;
- ЛШМД – 274,;
- 1-й МКЛ – 95;
- 5-й МКЛ – 81;
- 8-й МКЛ – 144;
- 1-му пологовому будинку – 28;
- Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 23;
- Стрийській міській лікарні – 133;
- Стебницькій міській лікарні – 120;
- Рудківській лікарні – 87;
- Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 150;
- Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 53;
- Сокальській ЦРЛ – 40;
- Жовківській ЦРЛ – 29;
- Жидачівській ЦРЛ – 66;
- Самбірській ЦРЛ – 49;
- Буській ЦРЛ – 27;
- Пустомитівській ЦРЛ – 64;
- Перемишлянській ЦРЛ – 51;
- Старосамбірській ЦРЛ – 16.
За останню добу на Львівщині коронавірусну інфекцію виявили у 552 осіб.
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Юлія Осим