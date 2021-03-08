Коронавірус на Львівщині: де найбільше хворих

Минулої доби, 7 березня, на Львівщині виявили 507 нових випадків інфікування коронавірусом. Найбільше хворих – у Львівському та Дрогобицькому районах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У розрізі населених пунктів ситуація така:

Львівський район – 361

Долиняни – 1;

Заверешиця – 1;

Жовтанці – 1;

Кам’янка-Бузька – 3;

Брюховичі – 2;

Винники – 16;

Львів – 278;

Рудне – 6;

Глуховичі – 1;

Годовиця – 1;

Давидів – 4;

Загір’я – 1;

Зубра – 1;

Лани – 1;

Малечковичі – 1;

Милошевичі – 1;

Містки – 1;

Наварія – 6;

Пасіки-Зубрицькі – 2;

Підберізці – 1;

Полянка – 1;

Пустомити – 19;

Семенівка – 3;

Сокільники – 1;

Старе Село – 4;

Холодновідка – 1;

Щирець -1;

Бібрка – 2.

Дрогобицький район – 66

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Борислав – 12;

Болехівці – 1;

Винники – 1;

Добрівляни – 1;

Лішня – 3;

Мокряни – 1;

Новий Кропивник – 2;

Підбуж – 1;

Раневичі – 2;

Рихтичі – 1;

Ріпчиці – 2;

Снятинка – 1;

Станиля – 1;

Старий Кропивник – 1;

Унятичі – 1;

Дрогобич – 32;

Стебник – 3.

Стрийський район – 30

Жидачів – 4;

Заболотівці – 1;

Заріччя – 1;

Ходорів – 6;

Дроговиж – 1;

Криниця – 3;

Миколаїв – 8;

Раделичі – 1;

Розвадів – 1;

Рудники – 3;

Стрий – 1.

Золочівський район – 29

Броди – 4;

Заболотці – 1;

Буськ – 1;

Красне – 1;

Єлиховичі – 1;

Жуків – 6;

Зозулі – 1;

Золочів – 8;

Куровичі – 2;

Папірня – 1;

Підгородне – 1;

Сасів – 2.

Червоноградський район – 19

Жвирка – 1;

Свитазів – 1;

Сокаль – 10;

Тартаків – 2;

Ульвівок – 2;

Червоноград – 3.

Яворівський район – 1

Яворів – 1.

Самбірський район – 1

Самбір – 1.

Нагадаємо, станом на ранок на Львівщині 507 підтверджених випадків коронавірусу. Водночас в Україні за добу захворіли 5 572 особи.

Зазначимо, що напередодні у Львівській ОДА натякнули на повернення до суворішого карантину. Там заявили, що зараз епідситуація в області відповідає показникам, які були в кінці жовтня 2020 року, тобто напередодні запровадження карантину вихідного дня.

Також з понеділка, 9 березня, усім закладам освіти Львівщини, окрім дитсадків, рекомендують перейти на віддалений режим навчання.

Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було, хоча на Івано-Франківщині вже виявили перші такі випадки.

Водночас на Львівщині більшає хворих, які вдруге потрапляють у лікарні з коронавірусом. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.

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