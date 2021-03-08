Коронавірус на Львівщині: де найбільше хворих

Минулої доби, 7 березня, на Львівщині виявили 507 нових випадків інфікування коронавірусом. Найбільше хворих – у Львівському та Дрогобицькому районах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
У розрізі населених пунктів ситуація така:
Львівський район – 361
- Долиняни – 1;
- Заверешиця – 1;
- Жовтанці – 1;
- Кам’янка-Бузька – 3;
- Брюховичі – 2;
- Винники – 16;
- Львів – 278;
- Рудне – 6;
- Глуховичі – 1;
- Годовиця – 1;
- Давидів – 4;
- Загір’я – 1;
- Зубра – 1;
- Лани – 1;
- Малечковичі – 1;
- Милошевичі – 1;
- Містки – 1;
- Наварія – 6;
- Пасіки-Зубрицькі – 2;
- Підберізці – 1;
- Полянка – 1;
- Пустомити – 19;
- Семенівка – 3;
- Сокільники – 1;
- Старе Село – 4;
- Холодновідка – 1;
- Щирець -1;
- Бібрка – 2.
Дрогобицький район – 66
- Борислав – 12;
- Болехівці – 1;
- Винники – 1;
- Добрівляни – 1;
- Лішня – 3;
- Мокряни – 1;
- Новий Кропивник – 2;
- Підбуж – 1;
- Раневичі – 2;
- Рихтичі – 1;
- Ріпчиці – 2;
- Снятинка – 1;
- Станиля – 1;
- Старий Кропивник – 1;
- Унятичі – 1;
- Дрогобич – 32;
- Стебник – 3.
Стрийський район – 30
- Жидачів – 4;
- Заболотівці – 1;
- Заріччя – 1;
- Ходорів – 6;
- Дроговиж – 1;
- Криниця – 3;
- Миколаїв – 8;
- Раделичі – 1;
- Розвадів – 1;
- Рудники – 3;
- Стрий – 1.
Золочівський район – 29
- Броди – 4;
- Заболотці – 1;
- Буськ – 1;
- Красне – 1;
- Єлиховичі – 1;
- Жуків – 6;
- Зозулі – 1;
- Золочів – 8;
- Куровичі – 2;
- Папірня – 1;
- Підгородне – 1;
- Сасів – 2.
Червоноградський район – 19
- Жвирка – 1;
- Свитазів – 1;
- Сокаль – 10;
- Тартаків – 2;
- Ульвівок – 2;
- Червоноград – 3.
Яворівський район – 1
- Яворів – 1.
Самбірський район – 1
- Самбір – 1.
Нагадаємо, станом на ранок на Львівщині 507 підтверджених випадків коронавірусу. Водночас в Україні за добу захворіли 5 572 особи.
Зазначимо, що напередодні у Львівській ОДА натякнули на повернення до суворішого карантину. Там заявили, що зараз епідситуація в області відповідає показникам, які були в кінці жовтня 2020 року, тобто напередодні запровадження карантину вихідного дня.
Також з понеділка, 9 березня, усім закладам освіти Львівщини, окрім дитсадків, рекомендують перейти на віддалений режим навчання.
Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.
Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було, хоча на Івано-Франківщині вже виявили перші такі випадки.
Водночас на Львівщині більшає хворих, які вдруге потрапляють у лікарні з коронавірусом. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.
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Юлія Осим