ОСТАННІ НОВИНИ

Коронавірус на Львівщині: де найбільше хворих

Юлія Осим

|

Минулої доби, 7 березня, на Львівщині виявили 507 нових випадків інфікування коронавірусом. Найбільше хворих – у Львівському та Дрогобицькому районах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У розрізі населених пунктів ситуація така:

Львівський район – 361

  • Долиняни – 1;
  • Заверешиця – 1;
  • Жовтанці – 1;
  • Кам’янка-Бузька – 3;
  • Брюховичі – 2;
  • Винники  – 16;
  • Львів – 278;
  • Рудне – 6;
  • Глуховичі – 1;
  • Годовиця – 1;
  • Давидів – 4;
  • Загір’я – 1;
  • Зубра – 1;
  • Лани – 1;
  • Малечковичі – 1;
  • Милошевичі – 1;
  • Містки – 1;
  • Наварія – 6;
  • Пасіки-Зубрицькі – 2;
  • Підберізці – 1;
  • Полянка – 1;
  • Пустомити – 19;
  • Семенівка – 3;
  • Сокільники – 1;
  • Старе Село – 4;
  • Холодновідка – 1;
  • Щирець -1;
  • Бібрка – 2.

Дрогобицький район – 66

Реклама партнерів
  • Борислав – 12;
  • Болехівці – 1;
  • Винники  – 1;
  • Добрівляни – 1;
  • Лішня – 3;
  • Мокряни – 1;
  • Новий Кропивник – 2;
  • Підбуж – 1;
  • Раневичі – 2;
  • Рихтичі – 1;
  • Ріпчиці – 2;
  • Снятинка – 1;
  • Станиля – 1;
  • Старий Кропивник – 1;
  • Унятичі  – 1;
  • Дрогобич – 32;
  • Стебник – 3.

Стрийський район – 30

  • Жидачів – 4;
  • Заболотівці – 1;
  • Заріччя – 1;
  • Ходорів – 6;
  • Дроговиж – 1;
  • Криниця – 3;
  • Миколаїв – 8;
  • Раделичі – 1;
  • Розвадів – 1;
  • Рудники – 3;
  • Стрий – 1.

Золочівський район – 29

  • Броди – 4;
  • Заболотці – 1;
  • Буськ  – 1;
  • Красне  – 1;
  • Єлиховичі – 1;
  • Жуків – 6;
  • Зозулі – 1;
  • Золочів – 8;
  • Куровичі – 2;
  • Папірня – 1;
  • Підгородне – 1;
  • Сасів – 2.

Червоноградський район – 19

  • Жвирка  – 1;
  • Свитазів – 1;
  • Сокаль  – 10;
  • Тартаків – 2;
  • Ульвівок – 2;
  • Червоноград – 3.

Яворівський район – 1

  • Яворів – 1.

Самбірський район – 1

  • Самбір – 1.

Нагадаємо, станом на ранок на Львівщині 507 підтверджених випадків коронавірусу. Водночас в Україні за добу захворіли 5 572 особи.

Зазначимо, що напередодні у Львівській ОДА натякнули на повернення до суворішого карантину. Там заявили, що зараз епідситуація в області відповідає показникам, які були в кінці жовтня 2020 року, тобто напередодні запровадження карантину вихідного дня.

Також з понеділка, 9 березня, усім закладам освіти Львівщини, окрім дитсадків, рекомендують перейти на віддалений режим навчання.

Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було, хоча на Івано-Франківщині вже виявили перші такі випадки.

Водночас на Львівщині більшає хворих, які вдруге потрапляють у лікарні з коронавірусом. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...