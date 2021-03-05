У Львівській ОДА натякнули на повернення до суворого карантину

На Львівщині продовжує стрімко зростати кількість нових хворих на коронавірус. У Львівській ОДА заявили, що зараз епідситуація в області відповідає показникам, які були у кінці жовтня 2020 року. Зазначимо, що в листопаді минулого року «аби розірвати ланцюг передачі хвороби» запровадили карантин вихідного дня. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, під час брифінгу 5 березня директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис повідомив, що епідситуація в області повертається до показників середини-кінця жовтня 2020 року. Найгірші показники захворюваності – у Львові, Дрогобичі та Дрогобицькому районі.

«Динаміка захворюваності на коронавірус на Львівщині є тривожною. За кількістю нових хворих, госпіталізацій та викликів «швидкої» ми повертаємось до рівня цифр середини-кінця жовтня 2020 року. Тому вкотре закликаю кожного дотримуватись правил карантину», – заявив посадовець.

Нагадаємо, що у зв’язку з стрімким зростанням захворюваності у листопаді 2020 року в Україні ввели карантин вихідного дня.

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Тоді міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголошував, що «це робиться задля того, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби від людини до людини та збити хвилю розповсюдження хвороби».

Орест Чемерис додав, що захворюваність зростає через те, що закінчився карантин і люди почали поводитись безвідповідально. Окрім того, на заході України виявили «британський» штам коронавірусу, який є вдвічі заразнішим.

«Вчора у МОЗ підтвердили, що все ж таки в західних регіонах виявили «британський» штам коронавірусу. Він є вдвічі заразнішим, відтак кількість хворих збільшиться. Хочу наголосити, що доведених даних, що саме цей штам вірусу протікає агресивніше немає. Однак тенденції початку року свідчать про те, що вірус є непередбачуваний і вражає молодше покоління навіть без супутніх захворювань», – наголосив посадовець.

Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було, хоча на Івано-Франківщині вже виявили перші такі випадки.

Водночас на Львівщині більшає хворих, які вдруге потрапляють у лікарні з коронавірусом. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.

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