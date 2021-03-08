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Covid-19 в Україні: за добу захворіли 5,5 тис. осіб, втричі менше одужали

Юлія Осим

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Станом на ранок понеділка, 8 березня, коронавірус виявили в 1 406 800 українців. Зокрема, за останню добу хворобу підтвердили у 5 572 людей. Побороли недугу  1 734 особи, а 106 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я.

Так, від початку пандемії в Україні виявили 1 406 800 хворих коронавірусом. З них 1 198 254 пацієнти одужали, тоді як летальних випадків зафіксовано 27 128.

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зафіксували у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

Кількість випадків захворювань за минулу добу у регіонах:

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  • м. Київ – 286 випадків;
  • Вінницька область – 578 випадків;
  • Волинська область – 83 випадки;
  • Дніпропетровська область – 212 випадків;
  • Донецька область – 92 випадки;
  • Житомирська область – 570 випадків;
  • Закарпатська область – 307 випадків;
  • Запорізька область – 58 випадків;
  • Івано-Франківська область – 508 випадків;
  • Київська область – 351 випадок;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 10 випадків;
  • Львівська область – 507 випадків;
  • Миколаївська область – 220 випадків;
  • Одеська область – 298 випадків;
  • Полтавська область – 94 випадки;
  • Рівненська область – 62 випадки;
  • Сумська область – 139 випадків;
  • Тернопільська область – 236 випадків;
  • Харківська область – 184 випадки;
  • Херсонська область – 34 випадки;
  • Хмельницька область – 166 випадків;
  • Черкаська область – 86 випадків;
  • Чернівецька область – 447 випадків;
  • Чернігівська область – 40 випадків.

Протягом 7 березня лабораторії зробили 23 227 тести на коронавірус: 15 115 – методом ПЛР, 2 011 – методом ІФА, 6 101 – досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».

Львівська область наразі залишається у «жовтій» зоні, але з 8 березня перейде вже у «помаранчеву». До «червоної» зони, де передбачено найбільше жорстких обмежень, віднесли Прикарпаття, адже тут фіксують спалах коронавірусу, а також Чернівецьку і Житомирську області. Втім у «червону» зону найближчим часом можуть потрапити ще сім областей.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов запевняв, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

Втім днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через початок третьої хвилі Covid Україна знову може піти на локдаун.

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