Covid-19 в Україні: за добу захворіли 5,5 тис. осіб, втричі менше одужали

Станом на ранок понеділка, 8 березня, коронавірус виявили в 1 406 800 українців. Зокрема, за останню добу хворобу підтвердили у 5 572 людей. Побороли недугу 1 734 особи, а 106 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я.

Так, від початку пандемії в Україні виявили 1 406 800 хворих коронавірусом. З них 1 198 254 пацієнти одужали, тоді як летальних випадків зафіксовано 27 128.

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зафіксували у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

Кількість випадків захворювань за минулу добу у регіонах:

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м. Київ – 286 випадків;

Вінницька область – 578 випадків;

Волинська область – 83 випадки;

Дніпропетровська область – 212 випадків;

Донецька область – 92 випадки;

Житомирська область – 570 випадків;

Закарпатська область – 307 випадків;

Запорізька область – 58 випадків;

Івано-Франківська область – 508 випадків;

Київська область – 351 випадок;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 507 випадків;

Миколаївська область – 220 випадків;

Одеська область – 298 випадків;

Полтавська область – 94 випадки;

Рівненська область – 62 випадки;

Сумська область – 139 випадків;

Тернопільська область – 236 випадків;

Харківська область – 184 випадки;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 166 випадків;

Черкаська область – 86 випадків;

Чернівецька область – 447 випадків;

Чернігівська область – 40 випадків.

Протягом 7 березня лабораторії зробили 23 227 тести на коронавірус: 15 115 – методом ПЛР, 2 011 – методом ІФА, 6 101 – досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».

Львівська область наразі залишається у «жовтій» зоні, але з 8 березня перейде вже у «помаранчеву». До «червоної» зони, де передбачено найбільше жорстких обмежень, віднесли Прикарпаття, адже тут фіксують спалах коронавірусу, а також Чернівецьку і Житомирську області. Втім у «червону» зону найближчим часом можуть потрапити ще сім областей.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов запевняв, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

Втім днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через початок третьої хвилі Covid Україна знову може піти на локдаун.

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