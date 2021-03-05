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Голова Львівської ОДА вакцинувався від коронавірусу

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 5 березня, голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький вакцинувався від коронавірусу. Про це він написав на сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Щойно вакцинувався проти Covid-19 – щоб захиститися від коронавірусу і показати безпечність вакцини AstraZeneca/Covishield. А також – продемонструвати свою державницьку позицію. Довіряймо науковцям і медикам! Вакцина AstraZeneca/Covishield повністю безпечна», – написав він.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов та президент України Володимир Зеленський публічно провакцинувався від коронавірусу.

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Раніше у МОЗ заявляли, що у такий спосіб хочуть популяризувати вакцинацію серед населення.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Наразі ніхто із провакцинованих медиків Львівщини не заявляв про погіршення самопочуття.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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Фото: Facebook/ Максим Козицький

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