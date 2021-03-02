Зеленський вакцинувався від covid

У вівторок, 2 березня, президент України Володимир Зеленський зробив щеплення від коронавірусу. Його вакцинували під час поїздки в зону проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі. Про це він повідомив у Twitter, передає Львівський портал.

«Вакицнуався проти COVID-19. Зробив це на передовій з нашими солдатами. Тою ж самою вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії, яка була першою доставлена в Україну і котру отримали мільйони людей у світі. Вакцина дозволить нам жити без обмежень знову», — написав президент.

Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK Реклама партнерів — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021

Як повідомляв Львівський портал, напередодні, 1 березня, міністр охорони здоров’я також Максим Степанов публічно провакцинувався від коронавірусу.

Раніше у МОЗ заявляли, що у такий спосіб хочуть популяризувати вакцинацію серед населення.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. За три дні щеплення зробили 130 медпрацівникам «ковід»-лікарень. Наразі ніхто із них заявляв про погіршення самопочуття.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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