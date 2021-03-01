Степанов публічно вакцинувався від коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у понеділок, 1 березня, публічно провакцинувався від коронавірусу. Про це йшлося в трансляції Міністерства охорони здоров’я, передає кореспондент Львівського порталу.

Перед тим, як ввести вакцину, Степанову поміряли температуру та тиск. На запитання, як він себе почуває, він відповів: «По-моєму, краще, ніж до вакцинації».

Нагадаємо, МОЗ розглядали можливість позачергового щеплення проти коронавірусу президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та очільника МОЗ Максима Степанова. В такий спосіб хочуть популяризувати вакцинацію серед населення.

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Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський планує вакцинуватись від коронавірусу разом з українськими військовими. Він також заявив, що готовий зробити це в прямому етері.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. За три дні щеплення зробили 130 медпрацівникам «ковід»-лікарень. Наразі ніхто із них заявляв про погіршення самопочуття.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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