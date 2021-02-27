Щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 українцям

За кілька днів від початку Covid-вакцинації в Україні щеплення отримали вже 1713 осіб. Найбільше щеплень зробили у Миколаївській області, найменше – на Івано-Франківщині. Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я.
Кампанія вакцинації від коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого. Протягом чотирьох днів щеплення зробили 1713 українцям. Загалом найбільше щеплень, 270, провели в Черкаській області, а за добовим показником – у Миколаївській області, де зробили 170 щеплень.
Станом на суботу, 27 лютого, у регіонах провели:
- Вінницька область – 50 щеплень;
- Волинська область – 74 щеплень;
- Дніпропетровська область – 140 щеплень;
- Донецька область – 110 щеплень;
- Житомирська область – 52 щеплень;
- Закарпатська область – 34 щеплень;
- Запорізька область – 47 щеплень;
- Івано-Франківська область – 20 щеплень;
- Київська область – 60 щеплень;
- Кіровоградська область – 66 щеплень;
- Луганська область – 30 щеплень;
- Львівська область – 80 щеплень;
- м. Київ – 30 щеплень;
- Миколаївська область – 170 щеплень;
- Одеська область – 70 щеплень;
- Полтавська область – 100 щеплень;
- Рівненська область – 70 щеплень;
- Сумська область – 70 щеплень;
- Тернопільська область – 60 щеплень;
- Харківська область – 60 щеплень;
- Херсонська область – 50 щеплень;
- Хмельницька область – 50 щеплень;
- Черкаська область – 100 щеплень;
- Чернівецька область – 60 щеплень;
- Чернігівська область – 60 щеплень.
Зазначимо, що щеплення від Covid-19 в Україні зараз роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. Ця вакцина є розробкою англо-шведської компанії AstraZeneca, а ліцензію на виготовлення отримала індійська Serum Institute. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.
Вакцина AstraZeneca і CoviShield вироблені за однаковою технологією – це векторна вакцина на основі аденовірусу ChAdOx1.
Безкоштовно щеплення в Україні першочергово роблять медикам, які працюють із хворими на Covid, військовим, працівникам соцсфери та літнім людям. Вакцинація є добровільною.
За даними МОЗ, Україна очікує ще на такі поставки вакцин:
- Pfizer – більше 100 тис доз
- Sinovac – близько 2 млн доз
- AstraZeneca (CoviShield) – майже 4 млн доз
- NovaVax – 15 млн доз (орієнтовно у липні 2021 року).
Львівщина отримала 42 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області провакцинують понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за посиланням.
Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».
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Наталя Дуляба