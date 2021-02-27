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Щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 українцям

Наталя Дуляба

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За кілька днів від початку Covid-вакцинації в Україні щеплення отримали вже 1713 осіб. Найбільше щеплень зробили у Миколаївській області, найменше – на Івано-Франківщині. Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я.

Кампанія вакцинації від коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого. Протягом чотирьох днів щеплення зробили 1713 українцям. Загалом найбільше щеплень, 270, провели в Черкаській області, а за добовим показником – у Миколаївській області, де зробили 170 щеплень.

Станом на суботу, 27 лютого, у регіонах провели:

  • Вінницька область – 50 щеплень;
  • Волинська область – 74 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 140 щеплень;
  • Донецька область – 110 щеплень;
  • Житомирська область – 52 щеплень;
  • Закарпатська область – 34 щеплень;
  • Запорізька область – 47 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 20 щеплень;
  • Київська область – 60 щеплень;
  • Кіровоградська область – 66 щеплень;
  • Луганська область – 30 щеплень;
  • Львівська область – 80 щеплень;
  • м. Київ – 30 щеплень;
  • Миколаївська область – 170 щеплень;
  • Одеська область – 70 щеплень;
  • Полтавська область – 100 щеплень;
  • Рівненська область – 70 щеплень;
  • Сумська область – 70 щеплень;
  • Тернопільська область – 60 щеплень;
  • Харківська область – 60 щеплень;
  • Херсонська область – 50 щеплень;
  • Хмельницька область – 50 щеплень;
  • Черкаська область – 100 щеплень;
  • Чернівецька область – 60 щеплень;
  • Чернігівська область – 60 щеплень.

Зазначимо, що щеплення від Covid-19 в Україні зараз роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. Ця вакцина є розробкою англо-шведської компанії AstraZeneca, а ліцензію на виготовлення отримала індійська Serum Institute. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

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Вакцина AstraZeneca і CoviShield вироблені за однаковою технологією – це векторна вакцина на основі аденовірусу ChAdOx1.

Безкоштовно щеплення в Україні першочергово роблять медикам, які працюють із хворими на Covid, військовим, працівникам соцсфери та літнім людям. Вакцинація є добровільною.

За даними МОЗ, Україна очікує ще на такі поставки вакцин:

  • Pfizer – більше 100 тис доз
  • Sinovac – близько 2 млн доз
  • AstraZeneca (CoviShield) – майже 4 млн доз
  • NovaVax – 15 млн доз (орієнтовно у липні 2021 року).

Львівщина отримала 42 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області провакцинують понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за посиланням.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

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