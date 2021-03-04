Коронавірус на Львівщині: +590 нових хворих

Станом на ранок четверга, 4 березня, на Львівщині виявили 590 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 200 людей, ще десятеро померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 80 575 людей.

Протягом середи, 3 березня, лабораторні центри провели 1606 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 590, тобто майже 37% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 304 осіб – це львів’яни.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 2308 людини (+10 за останню добу). Побороти недугу зуміли 70 057 пацієнтів (+200 за минулу добу).

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Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

25 лютого Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для щеплень від COVID-19. Того ж дня в області й розпочали вакцинацію. За кілька днів в області зробили 130 щеплень медикам, ніхто із них наразі не скаржився на погіршення самопочуття.

На першому етапі в області планують вакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, на Львівщині більшає хворих, які вдруге потрапляють у лікарні з коронавірусом. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.

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