На Сихові просять відновити автостоянку, на місці якої ніяк не збудують спорткомплекс

Львівську міську раду просять відновити на Сихові автостоянку між торговим центром «Інтерсіті» і ЦНАПом, яку ліквідували через намір збудувати спорткомплекс. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі місцевих петицій.

Автор петиції Ярослав Ханас зауважує, що оскільки будівництво спорткомплексу на Сихові «зависло», було б доцільно відновити на цій території автостоянку, адже в мікрорайоні бракує паркомісць.

«Ця величезна площа зараз ніяк не використовується. Це є ділянка з ідеальною локацією, але сюди потроху звозять будівельне сміття. Тому пропоную до моменту будівництва спортивного комплексу або іншої споруди в майбутньому відновити автостоянку, в якій є гостра необхідність серед місцевих мешканців. А коштами, які можна отримувати від автовласників, пропоную наповнювати міський бюджет», – стверджує Ярослав Ханас.

Коли на цьому місці таки збудуть обіцяний спорткомплекс чи будь-який інший об’єкт, львів’янин пропонує облаштувати тут підземний паркінг.

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Зазначимо, для того, аби Львівська міська рада розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до кінця квітня. Підписатись під петицією можна за цим посиланням.

Нагадаємо, що про будівництво спортивного комплексу на Сихові у мерії говорять ще з 2017 року. Його планують зводити на ділянці площею 1,8 га, що розташована на просп. Червоної Калини (між ТЦ «Інтерсіті» та церквою «Голгофа»). Орієнтовно роки тому на цьому місці була автостоянка, яку ліквідували через планове будівництво.

Незважаючи на проведений тендер і визначену фірму, яка має спорудити сихівський спорткомплекс, жодні роботи тут так і не розпочались.

Збудувати Палац ігрових видів спорту у Львівській міській раді планували до кінця 2021 майже за 500 млн грн, але для цього посадовці збиралися знайти ще додаткові ґрантові кошти.

Додамо, що перша вартість будівництва Палацу спорту на Сихові становила майже 1 млрд грн. Згодом проєкт здешевили до 685 млн грн, але мерія все одно просила грошей в уряду. У вищезгаданому тендері вартість будівництва становила майже 500 млн грн, втім всієї суми у міському бюджеті на це так і не знайшли.

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