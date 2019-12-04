Фірма тестя Насірова збудує спорткомплекс на Сихові

Палац спорту на Сихові обійдеться Львову майже у 500 млн грн. Його будуватиме ТОВ «Альтіс-Констракшн» – компанія тестя одіозного ексочільника ДФС України Романа Насірова. Про це свідчать результати тендеру, опубліковані у системі Prozorro, передає кореспондент Львівського порталу.

Тендер на визначення компанії, яка будуватиме на просп. Червоної Калини палац спорту, оголосило ще в липні спеціально створене для цього комунальне підприємство «Палац ігрових видів спорту». Очікувана вартість становила трохи більше 620 млн грн.

Загалом на участь у торгах подалися чотири компанії: ТОВ «Галицька будівельна гільдія», ТОВ «Альтіс-Констракшн», ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд» та ПП «Вір-Західбуд». Втім останніх двох тендерний комітет не допустив до торгів через невідповідність поданих документів.

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Відтак між собою змагалися ТОВ «Галицька будівельна гільдія», яка спочатку пропонувала свою вартість будівництва палацу спорту на рівні 577,7 млн грн, а ТОВ «Альтіс-Констракшн» – 557,4 млн грн.

Зрештою в ході торгів остаточні цінові пропозиції вигладали так: ТОВ «Галицька будівельна гільдія» – 479,9 млн грн, ТОВ «Альтіс-Констракшн» – за 499,8 млн грн.

Переможцем тендеру визнали ТОВ «Альтіс-Констракшн», оскільки його приведена ціна, яка вираховується для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції, була на 6 249,99 грн меншою ніж у ТОВ «Галицька будівельна гільдія».

За те, щоб ТОВ «Альтіс-Констракшн» визнати переможцем тендеру із будівництва палацу спорту на Сихові, всі члени тендерного комітету проголосували одноголосно.

Збудувати палац спорту на просп. Червоної Калини компанія-переможець тендеру має до кінця травня 2022 року.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Альтіс-Констракшн» – це київська будівельна компанія, яка існує з 2010 року. Її власниками вказані «Альтіс холдинг лімітед» (99%) та «Гаріхан інвестментс лімітед» (1%), засновниками яких є Олександр Глімбовський.

Як пише Bihus.info, Олександр Глімбовський є тестем одіозного ексголови ДФС України Романа Насірова. За даними журналістів, ДФС у 2015 році не дорахувала податків корпорації «Альтіс-Холдинг», що належить Глімбовському. Замість 60 млн грн компанія, що на той час мала мільярдний дохід, мала сплатити менше 45 000 грн.

Водночас у своїй декларації за 2017 рік Роман Насіров вказував, що основним місцем роботи його дружини Катерини Глімбовської є саме ТОВ «Альтіс-Констракшн».

Основний вид діяльності ТОВ «Альтіс-Констракшн» вказаний як будівництво житлових і нежитлових будівель, втім підприємство має низку ліцензій на роботу з об’єктами архітектури, на будівельні роботи у землі, а також на підйомниках й на подібній техніці.

Протягом 2019 року компанія виграла держзакупівель на понад 517 млн грн, у 2018-му – на 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, це вже другий тендер на визначення компанії, яка будуватиме палац спорту на Сихові. Попередній, оголошений у листопаді 2018 року, зупинили у зв’язку з потребою коригування проєкту.

Після коригування із проєкту спорткомплексу виключили басейн, тож вартість його будівництва склала 685 мільйонів гривень. Втім незважаючи на здешевлення, мерія й надалі планує просити співфінансування з державного бюджету.

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У міськраді заявляли: якщо уряд виділить кошти на спорткомплекс на Сихові, то завершити його можна протягом 3 років, тобто орієнтовно до початку 2022 року.

Ще раніше у мерії озвучували намір збудувати палац спорту на Сихові до кінця 2021 року. Втім зважаючи на його дороговартість та не до кінця визначені джерела повного фінансування, спорткомплекс можуть не завершити до цього часу.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці 2018 року мерія зобов’язала ЛКП «Ігрових видів спорту» відкоригувати вартість будівництва палацу спорту на Сихові, вартість якого спочатку становила майже мільярд гривень. Хоча з самого початку у міськраді заявляли, що цей об’єкт обійдеться лише у 200 мільйонів гривень. Для того, аби отримати співфінансування із держбюджету, міська рада спеціально перейменувала майбутній спорткомплекс на Сихові на палац спорту. На це будівництво торік місто мало отримати 54 мільйони гривень.

Сам спорткомплекс на Сихові матиме чотири окремі зали для регбі, гандболу, баскетболу та волейболу, блок адміністративно-господарських приміщень, а також центральний зал на 3800 місць для проведення концертів. Окрім цього, дах комплексу можна буде використовувати і для катання на лижах. Площа лижного спуску складатиме 8000 м кв, а вартість облаштування такого даху – 85 мільйонів гривень. Як виглядатиме майбутній палац спорту, дивіться тут.

Фото, відео – Sergey Kozak