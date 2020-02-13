Для будівництва спорткомплексу на Сихові мерія шукатиме ґранти

Палац ігрових видів спорту, який обійдеться Львову майже у 500 млн грн, хочуть збудувати на Сихові до кінця 2021 року. Для того, щоб встигнути завершити всі роботи до цього часу, у Львівській міськраді хочуть залучити ґрантові кошти. Про це сьогодні, 13 лютого, під час сесії Львівської міськради розповів міський голова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

Під час години запитань до мера Львова депутати поцікавились в Андрія Садового про те, на якому етапі перебуває реалізація проєкту, та яка ситуація із його фінансуванням.

За словами депутата Романа Іванціва, на будівництво спорткомплексу у бюджеті Львова на 2020 рік закладено 20 млн грн. Ще близько 20-25 млн грн на цей об’єкт мерія має отримати із держбюджету. Втім лише на закладення фундаменту потрібно орієнтовно 60 млн грн.

Мер Львова своєю чергою розповів, що Палац спорту будуватиме компанія, яка зводила аеропорт. Роботи мають розпочатись найближчим часом. Втім Андрій Садовий заявив, що місто шукатиме й альтернативні джерела фінансування, зокрема й ґранти.

«Тендер відбувся із третього разу тендер відбувся, маємо компанію-переможця. Затримок немає, мають приступати до робіт. Зупинятись вони не мають права. І ми будемо просити державу долучатись, опрацьовуємо можливості залучення ґрантових коштів, щоб цей об’єкт у 2021 році був завершений. Цього року нам треба зробити каркас, але багато часу займуть роботи всередині будівлі», – сказав він.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року у тендері на будівництво Палацу спорту на Сихові виграла компанія тестя одіозного ексочільника ДФС України Романа Насірова. За спорудження цього комплексу фірма отримає майже 500 млн грн.

Це був вже другий тендер на визначення компанії, яка будуватиме палац спорту на Сихові. Попередній, оголошений у листопаді 2018 року, зупинили у зв’язку з потребою коригування проєкту. Після коригування із проєкту спорткомплексу виключили басейн, тож вартість його будівництва склала 685 мільйонів гривень. Втім незважаючи на здешевлення, мерія й надалі планує просити співфінансування з державного бюджету.

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Як повідомляв Львівський портал, наприкінці 2018 року мерія зобов’язала ЛКП «Ігрових видів спорту» відкоригувати вартість будівництва палацу спорту на Сихові, перша вартість якого становила майже мільярд гривень. Хоча з самого початку у міськраді заявляли, що цей об’єкт обійдеться лише у 200 мільйонів гривень. Для того, аби отримати співфінансування із держбюджету, міська рада спеціально перейменувала майбутній спорткомплекс на Сихові на палац спорту. На це будівництво у 2018-му місто мало отримати 54 мільйони гривень.

Попередньо було заплановано, що спорткомплекс на Сихові матиме чотири окремі зали для регбі, гандболу, баскетболу та волейболу, блок адміністративно-господарських приміщень, а також центральний зал на 3800 місць для проведення концертів. Окрім цього, дах комплексу можна буде використовувати і для катання на лижах. Площа лижного спуску складатиме 8000 м кв, а вартість облаштування такого даху – 85 мільйонів гривень. Як виглядатиме майбутній палац спорту, дивіться тут.

Фото, відео – Sergey Kozak