Депутати не погодили новий кредит на модернізацію львівських трамваїв

Сесія Львівської міської ради не затвердила умови отримання 3 млн євро кредиту від Європейського інвестиційного банку на модернізацію трамваїв. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 4 вересня, проголосували лише 22 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Мерія не погодила отримання кредиту від Європейського інвестиційного банку на модернізацію львівських трамваїв під перевезення пасажирів із обмеженою мобільністю. Так, на це ЛКП «Львівелектротранс» мав отримати близько 3 млн євро позики.

Повернути кошти потрібно було б протягом 10 років, пільговий період – 5 років. Відсотки за користування позикою мали б дорівнювати фіксованій ставці або шестимісячній Європейській міжбанківській ставці пропозиції (EURIBOR) + спред (до 2,5%).

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Під час обговорення депутати скаржились, що не знають, за що саме голосують, що не бачили жодних візуалізацій і не розуміють, як саме мали б переобладнати трамвайні вагони під потреби людей з інвалідністю.

Більше того, обранці громади заявляли, що у Львові є низка невирішених проблем, які стосуються пересування людей з обмеженими можливостями, зокрема погані дороги й тротуари.

Відтак депутати резюмували: готові підтримувати маломобільний мешканців, але зараз не будуть голосувати за «кота у мішку».

Як писав Львівський портал, Львів вже набрав кредитів на понад 5,1 млрд грн. Ще є близько 2,7 млрд грн облігацій, на випуск яких Львівська міська рада вже дала згоду, а також лізингові закупівлі.

За кредитні кошти місто не лише ремонтує дороги, а й купує громадський транспорт, будує нове депо для комунального АТП-1, трамвайне депо на Промисловій, сміттєпереробний комплекс на Пластовій, вводять електронний квиток. За позику у банку в мерії також хочуть відновити електроопори на деяких вулицях, які є в занедбаному стані, а тепер – ще й платити зарплату працівникам ЛКП. За попередніми підрахунками, віддавати всі борги Львів буде до 2041 року.

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