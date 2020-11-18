Тролейбусну лінію на Кульпарківській замінять майже за 3 млн євро кредиту

У Львові майже за 3 млн євро кредиту відреконструюють тролейбусну лінію на вул. Кульпарківській. Всі роботи проводитиме об’єднання компаній з України, Польщі та Чехії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Переможця тендеру визначили 16 листопада, ним стало об’єднання компаній: ТОВ «Вальво» (Україна), ТОВ «Магістраль Інжиніринг» (Україна), ТОВ «Еле-Комп» (Польща), ТОВ «Електротехніка» (Чеська Республіка). Реконструкція тролейбусної лінії обійдеться у 2,92 млн євро, які Львову дає в кредит ЄБРР.

Підписати контракт із переможцями тендеру мають у грудні. Виконати всі роботи планують протягом 6 місяців. Вул. Кульпарківську при цьому перекривати не будуть.

Реклама партнерів

Зазначимо, тролейбусну мережу на вул. Кульпарківській збираються відреконструювати від вул. Городоцької до вул. Наукової. Йдеться про відрізок довжиною 3,4 км.

Тут мають демонтувати всі електроопори та контактну мережу, влаштувати новий фундамент (включно з улаштуванням кабельних вводів для кабелів освітлення), встановити нові опори.

Після цього потрібно провести реконструкцію контактної мережі (замінити контактний провід, ізоляцію, арматуру, елементи підвіски), перевлаштувати існуючі кабельні лінії КЛ-600В, перенести існуючі інженерні мережі на нові опори,замінити фідерні шафі та провести благоустрій території.

Нагадаємо, про те, що контактна тролейбусна мережа у Львові є в занедбаному стані, у мерії визнали після того, як цьогоріч у січні на вул. Науковій на тролейбус і автомобіль впали електроопори. Внаслідок події тоді ніхто не постраждав.

Тоді у міськраді Львова заговорили про взяття чергового кредиту на відновлення тролейбусної мережі на чотирьох вулицях: Кульпарківській, Стрийській, Зеленій і Тролейбусній., адже саме тут ситуація найскладніша.

Як писав Львівський портал, Львів уже набрав кредитів на понад 5,1 млрд грн. Ще є близько 2,7 млрд грн облігацій, на випуск яких Львівська міська рада вже дала згоду, а також лізингові закупівлі.

За кредитні кошти місто не лише ремонтує дороги, а й купує громадський транспорт, будує нове депо для комунального АТП-1, сміттєпереробний комплекс на Пластовій, вводять електронний квиток. За попередніми підрахунками, віддавати всі борги Львів буде до 2041 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.