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Адаптивний карантин: у МОН сказали, як працюватимуть школи з 24 лютого

Юлія Осим

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Вже з цієї середи, 24 лютого, в Україні почне діяти адаптивний карантин. У Міністерстві освіти і науки роз’яснили, як працюватимуть заклади освіти під час встановлених обмежень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОН.

По усій території країни в цілому або в окремих регіонах встановлюється «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Відтак, з 24 лютого в Україні встановлюється «жовтий» рівень. Стосовно роботи освітніх закладів, забороняється:

  • Відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим Covid-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;
  • проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);
  • проводити масові (культурні, спортивні, наукові, освітні, професійні тематичні та інших) заходи за участю більше однієї особи на 4 кв. м. площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50% місць у кожному окремому залі.

Якщо в регіоні встановлюється «червоний» рівень епідемічної небезпеки, то на його території забороняється відвідувати заклади освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, соціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

У МОН рекомендують вжити невідкладних заходів задля збереження здоров’я дітей та належної організації освітнього процесу.

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При виборі дистанційного навчання заклад повинен діяти в інтересах дитини. Оскільки у такому разі мають бути забезпечено регулярна та змістовна взаємодія вчителів з учнями. Крім того, мають створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку.

У разі, коли учні не можуть навчатися у синхронному режимі взаємодії, заклад повинен забезпечити використання інших доступних засобів комунікації – телефонного, поштового зв’язку тощо.

Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.

Ще до завершення локдауну у МОЗ уже заявили, що завдяки йому вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

З 24 лютого в Україні запроваджено адаптивний карантин. Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин продовжать до 30 квітня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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