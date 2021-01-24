Україна виходить із локдауну

Із понеділка, 25 січня, Україна виходить із посиленого карантину, який тривав трохи більше двох тижнів. Знову повноцінно запрацюють ресторани та кафе, ТРЦ, розважальні і спортивні заклади, заклади торгівлі. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, 25 січня в Україні завершується локдаун: повноцінну роботу відновлюють сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повертаються школярі.

Ще до завершення посиленого карантину у МОЗ уже заявили, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

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«Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%… Вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. Ми маємо залишатися пильними та ретельно дотримуватися всіх правил. Маски, дистанція, дезінфекція – це основа», – зі свого боку наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Із 25 січня в Україні буде продовжений адаптивний карантин. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної.

Нагадаємо, на локдаун Україна пішла з 8 січня. Під час нього у супермаркетах не можна було купити посуд, іграшки, канцелярію чи шкарпетки. Своєю чергою міністр Максим Степанов заявив, що купувати шкарпетки українцям треба було заздалегідь.

Щодо Львівщини, то в ОДА також наголосили, що саме локдаун не допустив спалаху Covid під час та після новорічно-різдвяних світ.

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