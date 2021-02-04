ОСТАННІ НОВИНИ

Карантин в Україні продовжать до кінця квітня, – Шмигаль

Вероніка Рой

|

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це – не кінцевий термін. Про це Шмигаль сказав під час зустрічі у Європейській бізнес асоціації, передає Укрінформ.

 

«Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але, скоріш за все, це, на жаль, не кінцева дата, коли карантин буде завершений, скоріш за все, він буде продовжуватись в тій чи іншій формі», – сказав Шмигаль.

Він зауважив, що умови карантину можуть змінюватися, зокрема може відбуватися пом’якшення та перехід до адаптивної форми карантину.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, раніше в уряді заявили, що Україна може повернутися до адаптивного карантину. Зокрема в уряді розглядали можливість продовження адаптивного карантину в країні до 31 березня.

Нагадаємо, станом на ранок четверга, 3 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 1 232 246 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 5 082 нових хворих. Натомість одужали майже вдвічі більше – 9 933 людини.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...