Карантин в Україні продовжать до кінця квітня, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це – не кінцевий термін. Про це Шмигаль сказав під час зустрічі у Європейській бізнес асоціації, передає Укрінформ.

«Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але, скоріш за все, це, на жаль, не кінцева дата, коли карантин буде завершений, скоріш за все, він буде продовжуватись в тій чи іншій формі», – сказав Шмигаль.

Він зауважив, що умови карантину можуть змінюватися, зокрема може відбуватися пом’якшення та перехід до адаптивної форми карантину.

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Як повідомляв Львівський портал, раніше в уряді заявили, що Україна може повернутися до адаптивного карантину. Зокрема в уряді розглядали можливість продовження адаптивного карантину в країні до 31 березня.

Нагадаємо, станом на ранок четверга, 3 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 1 232 246 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 5 082 нових хворих. Натомість одужали майже вдвічі більше – 9 933 людини.

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