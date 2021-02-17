Адаптивний карантин в Україні: які обмеження діятимуть?

З 24 лютого в Україні почне діяти адаптивний карантин. Діятимуть чотири рівні епідемічної небезпеки, за якими і встановлюватимуться ті чи інші обмежувальні заходи.Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

З 24 лютого діятимуть 4 рівні адаптивного карантину: зелений, жовтий, помаранчевий і червоний. Передбачене також і пом’якшення деяких обмежень.

Зелений рівень – той показник, якого слід досягнути для послаблення або скасування протиепідемічних заходів. Він може бути встановлений за умови, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України не перевищуватиме 50 відсотків епідемічного порогу, встановленого для відповідного регіону. Другий критерій – виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену) – менше 5 відсотків.

Жовтий рівень є базовим для всієї країни і передбачає відповідні обмеження та протиепідемічні заходи, але з певними пом’якшеннями. Зокрема:

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дозволятиметься проведення масових заходів (культурних, спортивних тощо, якщо для однієї особи передбачатиметься 4 кв метри площі, або з наповненістю залу понад 50% місць). Раніше діяли обмеження, що в заходах може брати участь не більше 20 осіб і для кожного мало бути передбачено 5 кв метрів площі;

дозволятиметься відвідування закладів освіти групами більш, як 20 осіб;

можна буде проводити матчі командних ігрових видів спорту, але за умови, що глядачів буде половина від передбачених місць;

будуть працювати ресторани, кафе, бари та їдальні – до 24 години (раніше працювали до 23 години);

дозволяється робота басейнів, у спортзалах та фітнес-центрах можна буде перебувати більшій кількості людей.

Помаранчевий рівень встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Він не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня.

На червоному рівні передбачається введення жорстких карантинних обмежень, які діяли під час січневого локдауну. Зокрема:

буде заборонена діяльність закладів громадського харчування (окрім адресної доставки та обслуговування на виніс);

заборонена робота ТРЦ та інших розважальних закладів – кінотеатрів, театрів тощо.

не працюватимуть заклади освіти (окрім дитячих садків і початкових класів у школах);

будуть зачинені непродовольчі ринки та магазини, спортивні зали, басейни, фітнес-центри.

Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.

Ще до завершення локдауну у МОЗ уже заявили, що завдяки йому вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин продовжать до 30 квітня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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