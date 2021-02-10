Садовий анонсував «чистку» серед підлеглих через роботу під час снігопадів

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що дехто з чиновників, які «розслабились» під час сильних снігопадів, може позбутися своє посади. Про це він сказав у середу, 10 лютого, під час засідання міського штабу боротьби з негодою, передає кореспондент Львівського порталу.

Андрій Садовий розповів, що за результатами роботи під час снігопадів у мерії планують преміювати двірників та інших комунальників, які розчищували дороги від снігу. Водночас він анонсував можливе звільнення тих посадовців, які під час негоди не впорались із покладеними на них обов’язками.

«Ми будемо преміювати тих, хто якісно працював. В першу чергу, йдеться про двірників та інших, хто долучився до прибирання. Але також ми будемо переглядати відповідальність людей, чи вони відповідають займаній посаді. Бо мені здається, що деякі люди розслабились. Якщо ви думаєте, що Садовий прийде, лопатою помахає і все буде гаразд, то ні, так не буде. Кожен повинен виконувати свою роботу», – наголосив міський голова Львова.

Принагідно Андрій Садовий нагадав, що нещодавно депутати вирішили скоротити штат Львівської міськради на 100 осіб. Таким чином він натякнув, що звільнення є неминучі, особливо тих посадовців, які провалили свою роботу під час снігопадів.

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Нагадаємо, ранок понеділка, 8 лютого, у Львові розпочався з транспортного колапсу, заторів та нерозчищених вулиць від снігу. За добу у місті випало близько 30 см снігу, а комунальні служби, хоч і працювали у посиленому режимі, не зуміли впоратись із розчищенням доріг і тротуарів.

Проте у мерії згодом заявили, що заторів і проблем із рухом громадського транспорту у Львові не було, а дороги були проїзні.

Андрій Садовий запевняв, що комунальники працюють у посиленому режимі. Але через те, що зараз їхній пріоритет – розчищення магістральних доріг, він закликав львів’ян власними силами прибирати сніг біля своїх будинків.

Згодом прибирати центр міста від снігових завалів вийшли працівники Львівської міськради, освітяни, підприємці та навіть військові.

Своєю чергою у поліції вже заявили, що покарають львівських посадовців за нерозчищені дороги.

Додамо, що загалом за три доби, з 6 по 9 лютого, у Львові випало 106% місячної норми снігу.

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