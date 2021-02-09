Львівських посадовців покарають за нерозчищені дороги

Впродовж двох днів сильних снігопадів патрульні поліцейські склали на львівських посадовців 10 протоколів за неналежний стан доріг. Про це під час брифінгу повідомив начальник Управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, загалом у Львівській області склали 16 таких протоколів. Штрафи є невеликими, але це повинно дисциплінувати посадових осіб.

«Посадові особи були притягнуті до відповідальності за неналежне утримання доріг. У Львові – це сім протоколів за ст. 140 КУпАП на утримувачів вулично-шляховох мережі та три протоколи за ст. 188 за невиконання посадовими особами вимог поліції. Сума штрафів є невелика, але це повинно дисциплінувати посадових осіб», – розповів Роман Пилипенко.

Він також зазначив, що на території області складали 6 протоколів на посадових осіб підрядників, які відповідають за певну ділянку доріг державного значення.

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Нагадаємо, ранок 8 лютого у Львові розпочався з транспортного колапсу, заторів та нерозчищених вулиць від снігу. За добу у місті випало близько 30 см снігу, а комунальні служби не зуміли впоратись із розчищенням доріг і тротуарів. Пішоходам доводилось ходити навіть по проїжджій частині.

Проте у Львівській міській раді заявили, що проблем із рухом громадського транспорту та автомобілів у Львові не було. Дороги були проїзні, а заторів та аварій не було.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий запевнив, що комунальники працюють у посиленому режимі. Але через те, що зараз їхній пріоритет – розчищення магістральних доріг, він закликав львів’ян власними силами прибирати сніг біля своїх будинків.

Прибирати центр міста від снігових завалів вийшли працівники Львівської міськради.

Додамо, водіїв закликали по можливості утриматися від поїздок, а мешканців області – дотримуватись правил безпеки.

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