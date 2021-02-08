Садовий закликав львів’ян самостійно прибирати сніг біля своїх будинків

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що комунальні служби працюють у посиленому режимі. Він зауважив, що у комунальників в пріоритеті прибирання магістральних доріг. Відтак мер закликав львів’ян самостійно прибирати сніг біля своїх будинків. Про це Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, за добу у Львові випало більше 30 см снігу.

«Це стихія. Вона не запитує і не обирає, куди падати, а куди – ні. Сніг рівномірно засипає усі райони міста, вулиці, стежки і прибудинкові території. Для комунальних служб пріоритет – головні магістралі, адже саме тут є найбільша небезпека аварій. Лише після цього говоримо про міжбудинкові дороги та вулиці», – зазначив мер.

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Він також зауважив, що більшість скарг, що надходять на Гарячу лінію міста, стосуються внутрішніх дворів, більшість яких є у віданні ОСББ та ЖБК.

«Більшість скарг на Гарячу лінію щодо прибирання стосуються територій, які знаходяться під відповідальністю ОСББ та управляючих компаній. Близько 20% будинків взагалі не уклали угоди із обслуговуючими компаніями. Це теж факт. Кожен повинен нести відповідальність за свою роботу. Я знаю, що у цьому снігопаді винен в першу чергу я, як міський голова. Це правило, яке я сам встановив, і тільки так воно має працювати. Але все ж давайте не забувати про співвідповідальність за своє майно і побут», – уточнив Андрій Садовий.

Разом з тим міський голова закликав львів’ян самостійно прибирати сніг поблизу своїх домівок.

«Як мешканець Львова я вчора і сьогодні разом зі сім’єю розчистив територію біля свого будинку. В такій ситуації це нормально і так може зробити кожен», – додав він.

Зауважимо, у Львові до прибирання вулиць від снігу долучилися і посадовці Львівської міськради. Зокрема, заступник міського голови з економічного розвитку Анлрій Москаленко та директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

Як інформував Львівський портал, ранок 8 лютого у Львові розпочався з транспортного колапсу, заторів та нерозчищених вулиць від снігу. Львів’яни масово скаржаться на те, що комунальні служби не розчистили дороги та тротуари, відтак пішоходам навіть доводилося рухатися по проїжджій частині.

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Фото: Львівський портал, Андрій Москаленко, ЛМР