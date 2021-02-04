Депутати оновили структуру Львівської міської ради. Що змінилось

У Львівській міськраді оновили структуру виконавчих органів, а також зменшили загальну кількість працівників. «За» відповідну ухвалу у четвер, 4 лютого, під час сесії проголосували 55 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

У структурі Львівської міськради утворили низку нових підрозділів, у деяких із них – змінили підпорядкування або реорганізували.

Депутати дали початок утворення нового департаменту – департаменту міської мобільності та вуличної мережі. Він буде 12-м у структурі мерії. Також у структурі виконавчих органів затвердили всі управління, які підпорядковуються департаментам, чотирьох заступників міського голови Львова та двох омбудсменів, які також прирівнюються до заступників. При цьому загальну кількість працівників мерії скоротили на сто – з 1810 до 1710 осіб.

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Всі зміни, внесені у структуру Львівської міськради:

створено департамент міської мобільності та вуличної мережі;

управління «Секретаріат ради» реорганізовано в однойменний департамент;

департамент з питань поводження з відходами реорганізували в однойменне управління;

міське управління охорони історичного середовища передали у підпорядкування керуючого справами виконкому (досі воно підпорядковувалось заступнику міського голови з питань розвитку);

управління комунальної власності передали у підпорядкування заступника міського голови з питань містобудування (досі воно було у складі департаменту економічного розвитку);

управління інформаційних технологій передали у підпорядкування департаменту економічного розвитку (досі воно було у складі департаменту розвитку);

управління туризму включили до складу департаменту економічного розвитку (досі воно було у складі департаменту розвитку);

департамент розвитку в складі управління культури та управління молодіжної політики передали у підпорядкування заступника міського голови з гуманітарних питань (досі – у підпорядкуванні заступника мера з питань розвитку).

Всі зміни, прийняті у структурі Львівської міськради, мають вступити в дію 1 травня 2021 року. До цього часу всі органи виконавчої влади продовжують працювати і виконувати свої функції.

«Ідеальних структур не буває, є доопрацьований проєкт ухвали. Ми спільно напрацювали правки на зустрічі з головами фракцій. Це – плід серйозного компромісу. Ми вийшли на збалансований результат роботи», – прокоментував нову структуру мерії міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, на сесії депутати також затвердили новий склад виконавчого комітету Львівської міськради. Хто до нього увійшов, читайте за цим посиланням.

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