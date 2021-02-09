За три доби у Львові випало 106% місячної норми снігу. Через це комунальні служби працюють у посиленому режимі. Про це повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк, передає кореспондент Львівського порталу.

За даними Гідрометцентру, з ранку 6 лютого до ранку 9 лютого у Львові випало 106% місячної норми снігу, який би мав випасти у лютому. Комунальні служби у посиленому режимі розчищають дороги і вулиці.

«Це дуже великий обсяг снігу. Ми організували прибирання міста. Працює штаб, який щодня о 17:00 год. проводить засідання. Ми аналізуємо, яким чином прибиралося місто вночі і вдень, плануємо роботу на наступну ніч і наступний день», – розповіла Ірина Маруняк.

Зазначимо, що вдень 9 лютого у Львові працювали 1653 двірники, адже за останні дві доби у місті випало 87% від місячної норми опадів. Фактично вже третій день поспіль двірники працюють у посиленому режимі зі самого ранку до вечора.

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Нагадаємо, ранок понеділка, 8 лютого, у Львові розпочався з транспортного колапсу, заторів та нерозчищених вулиць від снігу. За добу у місті випало близько 30 см снігу, а комунальні служби не зуміли впоратись із розчищенням доріг і тротуарів. Пішоходам доводилось ходити навіть по проїжджій частині.

Проте у мерії згодом заявили, що заторів і проблем із рухом громадського транспорту у Львові не було, а дороги були проїзні.

Андрій Садовий запевняв що комунальники працюють у посиленому режимі. Але через те, що зараз їхній пріоритет – розчищення магістральних доріг, він закликав львів’ян власними силами прибирати сніг біля своїх будинків.

Згодом прибирати центр міста від снігових завалів вийшли працівники Львівської міськради, освітяни, підприємці та навіть військові.

Як писав Львівський портал, у поліції вже заявили, що покарають львівських посадовців за нерозчищені дороги.

Додамо також, що за посиленому роботу під час снігопадів у Львові двірникам збираються дати премії.

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