За роботу під час снігопадів у Львові двірникам дадуть премії

У Львові планують виплатити премії двірникам, які працюють у посиленому режимі через тривалі снігопади. Про це у вівторок, 9 лютого, йшлося під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Міський голова Андрій Садовий відзначив роботу двірників, яким через сильні снігопади доводиться працювати у посиленому режимі і відгортати двори й тротуари від снігу. Відтак він запропонував виплатити двірникам премії.

«За результатами цих снігопадів нам треба буде обов’язково преміювати двірників і всіх тих, хто був залучений до розчищення міста. Бо люди фактично працюють цілодобово», – сказав Андрій Садовий.

Коли саме двірникам дадуть премії і який буде їхній розмір, наразі ще не відомо. Цю ідею має доопрацювати заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк і подати меру відповідні пропозиції. Лише після того Львівська міськрада прийме відповідне рішення.

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Зазначимо, що вдень 9 лютого у Львові працювали 1653 двірники, адже за останні дві доби у місті випало 87% від місячної норми опадів. Фактично вже третій день поспіль двірники працюють у посиленому режимі зі самого ранку до вечора.

Нагадаємо, ранок понеділка, 8 лютого, у Львові розпочався з транспортного колапсу, заторів та нерозчищених вулиць від снігу. За добу у місті випало близько 30 см снігу, а комунальні служби не зуміли впоратись із розчищенням доріг і тротуарів. Пішоходам доводилось ходити навіть по проїжджій частині.

Проте у мерії згодом заявили, що заторів і проблем із рухом громадського транспорту у Львові не було, а дороги були проїзні.

Андрій Садовий запевняв що комунальники працюють у посиленому режимі. Але через те, що зараз їхній пріоритет – розчищення магістральних доріг, він закликав львів’ян власними силами прибирати сніг біля своїх будинків.

Згодом прибирати центр міста від снігових завалів вийшли працівники Львівської міськради, освітяни, підприємці та навіть військові.

Як писав Львівський портал, у поліції вже заявили, що покарають львівських посадовців за нерозчищені дороги.

Додамо також, що торік навесні двірникам у Львові виплатили по 5000 грн допомоги за роботу у посиленому режимі під час COVID-19, а наприкінці року дали 13-ту зарплату.

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