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Купи снігу та суцільні затори: у Львові – транспортний колапс

Юлія Осим

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Ранок понеділка, 8 лютого, у Львові розпочався з транспортного колапсу. За добу випало близько 30 см снігу, тож місто зупинилось. Автомобілі стоять у суцільних заторах й пробираються через купи нерозчищеного снігу, а пішоходи рухаються навіть по проїжджій частині. Про це львів’яни повідомляють у соцмережах.

Ось так виглядають львівські вулиці станом на ранок 8 лютого. Також відомо, що наразі зупинили рух деякі трамваї, зокрема, №3, №8 та №9.

А в Рудному (Залізничний район Львова) мешканці просто не можуть вибратися з будинків. Снігоприбиральна техніка туди поки не доїхала.

Так само «тоне» у снігу проспект Чорновола.

А так вранці виглядали вул. Промилова, Миколайчука та Липинського.

Це ось ранкова ситуація біля готелю «Львів».

Журналісти Львівського порталу зафіксували, як станом майже на 10:00 год. ранку виглядає ситуація в центрі міста.

Хоча ще вчора у міськраді заявили, що комунальні служби працюватимуть у посиленому режимі.

За словами заступниці міського голови Львова з питань ЖКГ Ірини Маруняк, в ніч з неділі на понеділок у місті залучили максимальну кількість прибиральної техніки.

«З 6 год ранку я об`їжджала місто, магістральні дороги проїзні, почищені, посипані, ще зараз три райони досипають, бо я зробила зауваження. Двірники очищають, в першу чергу, зупинки, на внутріквартальних дорогах двірників є трохи більше, ніж на магістральних, ми зараз ще людей трохи викликаємо. Вночі працювало 93 одиниці техніки, 611 м куб піскосуміші висипано і 175 тонн солі. 34 одиниці техніки ще працювало у житловиків. Загалом по житловому господарству працювало 1300 і працює двірників. Протягом дня буде працювати техніка, будуть працювати двірники, будемо очищати внутріквартальні дороги, тротуари. На тротуари ми випустили максимум техніки — 34 одиниці – це мотоблок та тракторці, щоб полегшити роботу двірників»,  – цитує Ірину Маруняк пресслужба Львівської міськради.

Чиновниця додала, що вчора комунальники працювали цілий день. Загалом у Львові випало близько 30 см снігу.

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Фото: соцмережі, Варта 1, Львівський портал

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